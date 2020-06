El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no duda en considerar como un aviso las enormes dificultades que tuvo el equipo en el partido contra el Rayo Vallecano que supuso el reestreno en la competición oficial. En una entrevista con Diario de Cádiz, el técnico. no esconde que el Cádiz CF no estuvo nada fino. Sin apenas tiempo de preparar los partidos, reconoce su preocupación mientras anda atareado en tratar de sacar lo mejor de sus jugadores en una recta final de temporada extraña, condicionada por la pandemia del coronavirus.

–¿El partido contra el Rayo Vallecano después de tres meses sin competir fue un duro golpe de realidad?

–Fue un duro golpe, no sé si de realidad o no, pero fue un aviso de que esto no es nada parecido a una competición de Liga después de una pretemporada. Se vio a un equipo que por lo que sea estaba más rápido que el otro, que era el nuestro. Fue un aviso de que tenemos que dar paso adelante en los partidos que tenemos que afrontar.

–¿Al final qué pesa más, el empate después de muchas dificultades o las sensaciones del primer partido tras el largo parón?

–El resultado está ahí, pero me quedo con lo que pasó a lo largo del encuentro, lo vivido durante los 90 minutos. El punto enmascara las cosas, las sensaciones siguen siendo las mismas pese a lograr el empate. Sin el punto nos hubiese llevado más el cabreo, pero con el punto dejas una puerta abierta a la esperanza de cara al futuro.

–¿Cuál es el mayor problema que tiene el equipo, físico o mental?

–El problema es que el equipo no está completo. En cada línea hay una baja importante. Atrás Marcos Mauro, la llegada tarde de Fali, Garrido en el centro del campo, Malbasic arriba. Y en cada línea hay jugadores que han tenido algún tipo de parón. El plano mental puede llegar a afectar a todos si no llegan los resultados porque puede entrar miedo y desazón. Buscamos que eso no pase.

–¿Correr nueve o diez kilómetros menos que el rival es una señal que conduce a la preocupación?

–Para mí es preocupante correr menos que el contrario, eso lo tengo claro. Es verdad que luego analizamos más el partido y el Rayo Vallecano corrió cinco kilómetros más de los que solía hacer y nosotros cinco menos. La verdad es que es demasiada diferencia. Lo primero es estar preparado para lo que te exija cada partido. No sé si se ha quedado corta la preparación, se irá viendo en los partidos, aunque me extrañaría que los demás equipos estuviesen de una forma y nosotros de otra.

–¿Se reafirma en que va a arriesgar más a partir de ahora tras ver el primer partido?

–Alguna cosa tenemos que cambiar porque me da la sensación de que con una sola de forma juego, que ya es conocida por todos, a lo mejor no nos llega y tenemos que aportar algo más, aunque sea cambiar algo para que los contrarios no se encuentren con lo que esperan de nosotros. Tomar más riesgos, en definitiva.

–¿Las modificaciones que pueda realizar en la alineación del partido contra el Numancia estarán condicionadas por ese mayor riesgo que dice que hay que asumir o por la necesidad de hacer rotaciones para dosificar?

–Los cambios serán por un poco de todo. No se puede jugar un partido cada tres días, apenas lo pueden hacer los equipos de Primera, ni los de la Champions, y nosotros no somos de esos, somos de Segunda y de repente hay que jugar cada pocos días. Hay que intentar manejar eso. No hay otra.

–¿Es más complicado ahora el objetivo del ascenso que hace tres meses?

–Hay muchos intangibles que ahora no puedes controlar. Es más complicado. Hay cosas que te encuentras de sorpresa. Depende de más factores.

–¿Hay un Cádiz ahora muy diferente al de hace tres meses antes de que todo se parase?

–Hay uno al principio de temporada, otro a mitad de campaña y otro ahora. El mejor Cádiz era el del principio. Ahora no es tan fiable por el resultado, por el juego y por los rivales, que también juegan.

–¿Notó el equipo la ausencia de la afición en el estadio Carranza?

–Por supuesto. Se notó desde la llegada al estadio, durante el calentamiento, el partido, después del partido… Echamos de menos a nuestra gente.

–Entre una jornada y otra hay pocos días. ¿Queda margen para preparar los partidos?

–No hay tiempo de preparar los partidos. El entrenamiento el día después de un encuentro es de descanso y el de antes de un partido es de prevención. Vemos algún vídeo del rival, aunque el rival seguramente hará muchos cambios en el once. No podemos prepararnos como nos gusta, es algo que se pierde. Para otros quizás no, pero para mí es un inconveniente.

–El entrenador del Girona ha dicho que su equipo va a ascender. ¿Qué dice el entrenador del Cádiz del suyo?

–El entrenador del Cádiz dice que el equipo va a pelear por el ascenso porque está ahí arriba. Intento no decir tonterías.

–¿En qué punto está la ilusión por el ascenso?

–La ilusión está intacta, nos hemos ganado el derecho a pelear por ese objetivo. No estar en la situación que estamos, en la parte más alta, no hubiese sido una decepción, pero ya que estamos aquí, ahora sí sería fastidioso no poder luchar por ello.