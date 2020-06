El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, afirmó el miércoles 17 de junio en la previa del encuentro contra el Numancia que "toca mentalizarse para afrontar estos diez partidos" que restan para terminar la Liga. El equipo se desplaza el miércoles a territorio castellano-leonés.

El técnico, que convocó a 24 jugadores para viajar a Soria, no ocultó la dificultad que entraña la recta final del torneo, con partidos sin apenas descanso. "Esto es ahora un esprint, no es una carrera", indicó Álvaro Cervera.

El entrenador del Cádiz CF explicó que "los que entienden nos dicen que ahora el futbolista se mantiene más jugando que entrenando. No se puede entrenar prácticamente después del partido. Me gusta poco porque poco puedes preparar cosas del rival y de tu equipo, pero es lo que hay. Hay que mentalizarse de que tenemos que estar así y competir a un nivel importante".

No le gustó nada el partido contra el Rayo Vallecano. El final de ese encuentro "es algo que conozco en mi equipo, que tiene arreones buenos y nunca se da por vencido. Lo que no conozco es lo que pasó antes, por qué estuvimos tan bajos. Eso es lo que me tiene muy preocupado y hay que arreglar".

La lesión de Luismi Quezada es un varapalo. "Estamos teniendo muchos problemas con las lesiones porque no hay línea en la que no tengamos un lesionado", señaló el míster.

"Son lesiones que en una liga normal te pasa y recuperas. La de Luismi es una desgracia porque ha tenido mala suerte cuando ha jugado. Es un gran chico y le deseo toda la suerte del mundo en su recuperación", apuntó el preparador cadista.

El estado físico de los jugadores es motivo de inquietud. Cervera expuso que "no vamos a saber las bajas y tampoco los que recuperamos. Hay un partido tres días después y tienes que pensar también que hay un partido en tres días. Hasta última hora no sabremos si podremos recuperar jugadores".

La renovación de su contrato llegó. "Era lo que yo quería, la continuidad del cuerpo técnico. Se pudo hacer. Siempre quise que esto llegara a buen puerto porque mi felicidad está en Cádiz y en el Cádiz CF. Espero que se cumpla el contrato porque eso será buena señal para todos", añadió el técnico.