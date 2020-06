La renovación del entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, por cuatro campañas más, que firmó el pasado sábado (un día antes del primer encuentro), queda en un segundo plano, aunque el técnico del equipo amarillo no oculta su satisfacción de ver cumplido su deseo de continuar en el banquillo de un club donde ha encontrado una estabilidad inusual en el mundo de los entrenadores.

–¿Le ha dado tiempo a saborear la renovación?

–No hay tiempo, ahora estamos en lo que estamos. Mi ilusión y mi deseo era renovar y es algo que se cumple, pero ahora no pienso en eso, sino en el reto grande que hay por delante. Firmé y ya está, a seguir trabajando día a día.

–¿Qué significa para usted continuar en el Cádiz?

–No sé cuál es la aspiración de los demás entrenadores, pero mi ilusión era seguir en el Cádiz y estoy contento de haber firmado. Siempre dije que me quería quedar.

–¿Tan difícil fue la negociación para que se haya dilatado hasta la recta final de temporada?

–Ha sido complicada. Nunca había sido difícil en otras ocasiones, pero esta vez en lo principal había una idea del club y otra idea mía, en los demás estábamos de acuerdo en casi todo. De lo económico sólo se habló al final, eso no fue un escollo.

–Un contrato de cuatro años. ¿Considera un caso atípico renovar por tanto tiempo?

–No es normal. Lo ofreció el club. El presidente planteó ese tiempo de duración desde el principio.

–¿Llegó a pensar durante estos meses que no continuaría en el Cádiz cuando su contrato estaba a punto de expirar y el tiempo transcurría sin acuerdo?

–Sí que llegué a pensar que era mi última temporada aquí. No había acuerdo y piensas que las personas que mandan quizás puedan considerar que la parte deportiva necesita un cambio y quieren darle otro aire al equipo, algo que me parece totalmente lícito. Lo pensé y me parece normal que hayan podido barajar otras vías.

–Cuando llegó en abril de 2016, hace ya cuatro años, ¿pensaba que iba a estar tanto tiempo en el banquillo del Cádiz?

–Creo en mi trabajo y en que el trabajo necesita un tiempo. Mi trabajo lleva un proceso. Los equipos están en la idea que teníamos en la cabeza. Si se analiza bien dónde están los equipos que ascendieron como el Cádiz y nos fijamos en nosotros, nosotros tenemos regularidad. Durante estos cuatro años que han pasado hubo situaciones en las que el club pudo cambiar de entrenador, aunque no creo en eso de cambiar así pero porque lo miro desde el punta de vista del entrenador. Pienso que hay que hacer un cambio en el banquillo cuando hay mala relación en el vestuario o cosas así, pero no cuando hay una línea de trabajo que se cumple.

–¿Hay sintonía con el club?

–Tengo sintonía con lo que es Cádiz, el Cádiz y su idiosincrasia. En la forma de jugar quizás voy a contrapelo de lo que ha sido el Cádiz. No seré más recordado que Mágico o Pepe Mejías, pero mi etapa da al estabilidad al equipo.

–Se ha comparado usted con leyendas cadistas, pero va a entrar en la historia del Cádiz. Dentro de poco será el entrenador con más partidos, lleva camino de batir el récord de temporadas, sacó al equipo de Segunda B, lo puede llevar a Primera...

–Es un gran orgullo poder tener un hueco en la historia del Cádiz. Quizás sea recordado por una parte más minoritaria.

–¿Se siente un gaditano más?

–Ojalá la gente me sienta como un gaditano más, pero me parece pretencioso decir que soy gaditano. Me identifico mucho con la ciudad y todas sus cosas.