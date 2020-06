La grave lesión de Luismi Quezada, lateral izquierdo del Cádiz CF, deja al equipo con un solo carrilero zurdo, Pacha Espino, que no está bien del todo, como reconoce el propio entrenador, Álvaro Cervera.

"Se trata de una lesión fortuita, se la produce él mismo. Mala suerte", indicó el técnico a este periódico sobre la lesión de Luismi Quezada. Pero a la vez lanzó una advertencia: "Es cierto que ahora se llevará al extremo la capacidad de los futbolistas. Estamos viendo que al hacer las cosas normales los jugadores corren más riesgos".

Cervera no vería con malos ojos la llegada de un lateral que supliera la baja de larga duración, pero lo deja a criterio del club. "Si hubiese opción y el club lo viese adecuado no iba a decir que no". Eso sí, "si no se ficha a nadie tiraremos con los jugadores que tenemos".

El técnico reconoció que Espino no está ahora mismo en las mejores condiciones, aunque no descartado para el partido contra el Numancia a la espera del último entrenamiento.

"Se supone que para el jueves quizás podrá estar, pero ahora mismo pero no es el jugador que conocemos, le estamos cuidando. Tiene molestias y no entrena al ritmo que necesita para estar al cien por cien", explicó Cervera sobre el estado del uruguayo.