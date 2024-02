Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Celta

El Cádiz CF tiene este domingo ante el Celta (14:00 horas) uno de esos encuentros que pueden marcar un antes y un después. A pesar de que después del duelo de esta jornada quedarán 12 más, lo cierto es que hoy hay muchísimo en juego, tanto como la posibilidad de salir del descenso para meter al enemigo de esta jornada, el Celta.

Separados por tres puntos, al sumar 17 la escuadra cadista por los 20 que tienen los gallegos, el Cádiz CF sabe que un triunfo le haría empatar a puntos con su adversario y, de paso, insuflar grandes dosis de moral a la plantilla por lo que conllevaría la victoria.

Ganar al Celta supondría romper con una racha negativa de 21 partidos seguidos sin vencer, los que han transcurrido desde el 1 de septiembre, cuando hace casi seis meses los gaditanos superaron al Villarreal (3-1) en la cuarta jornada liguera.

El Cádiz CF se encomienda a una necesaria recuperación en el capítulo goleador, ya que es el equipo menos realizador de Primera, con 15 tantos en 25 partidos. Para ello se espera la mejor versión de Juanmi, que apunta a ser titular en casa.

El técnico del equipo, el argentino Mauricio Pellegrino, que solo ha podido sumar dos puntos de 12 desde su llegada al banquillo, cuenta con la baja por lesión del defensa central Fali. Si opta por volver a jugar con tres centrales, podría entrar en su puesto el sueco de origen sirio Ousou, que debutaría tras su llegada en el mercado invernal. En caso de que el sistema elegido sea jugar con cuatro zagueros, un hombre más reforzaría el centro del campo. Además, no estarán los lesionados habituales Roger Martí, Luis Hernández y Fede, estos dos últimos sin ficha federativa desde el pasado mercado de invierno.

Podría volver al equipo inicial el lateral izquierdo Javi Hernández por la sanción por acumulación de amonestaciones que debe cumplir el titular en esa demarcación, el brasileño Lucas Pires.

Hay que dejar una leve duda con Conan Ledesma. Pellegrino dice que está apto para jugar a pesar de unas leves dolencias, por lo que esa puerta queda abierta para David Gil.

La temporada del Centenario se ha convertido en un calvario para el Celta. Nadie se podía imaginar el pasado agosto que su equipo estaría a finales de febrero con solo cuatro victorias en su casillero, con la plantilla más cara de su historia y un técnico de reconocido prestigio, Rafa Benítez, en su banquillo.

El Celta ha cometido errores infantiles durante el curso que le han penalizado muchísimo, el último el de Fran Beltrán ante el Barcelona al cometer un penalti en la prolongación. A eso se ha unido que Iago Aspas ha dejado de ser "el flotador" de su equipo, en lo que ha influido tanto su edad como los planteamientos defensivos de Benítez.

Al técnico madrileño no le ha temblado el pulso a la hora de sentar a su estrella. Hacía muchos años que la afición celeste no veía a su ídolo sentado en el banquillo por una decisión técnica. Sucedió en Pamplona y en Getafe. Pero en el Coliseum, al internacional español le bastaron 40 minutos para demostrar que sigue siendo el futbolista más desequilibrante de la plantilla. Y frente al Barcelona repitió, con gol incluido además. Para la final de Cádiz, el Celta será Aspas y diez más. Hay otros indiscutibles en el once de Benítez como Guaita, Tapia y Larsen; también se da por seguro el regreso a la titularidad de Manquillo tras su ausencia ante el Barça.

La baja por lesión de Mihailo Ristic y los problemas físicos de Carlos Domínguez dejan a Benítez sin opción de sorpresa: Manu Sánchez y Starfelt, que habían desaparecido del once en estas últimas semanas, jugarán el duelo más decisivo de la temporada.

Alineaciones probables

Cádiz: Conan Ledesma o David Gil, Zaldua, Meré, Chust, Ousou, Javi Hernández, Escalante, Alcaraz, Robert Navarro, Juanmi y Chris Ramos.

Celta: Guaita, Manquillo, Starfelt, Unai Núñez, Manu Sánchez, Allende, Beltrán, Tapia, Luca de la Torre, Iago Aspas y Larsen.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla (14:00 horas / Movistar+ y GOL Play).