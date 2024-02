Rafa Benítez está preparado para que el Cádiz CF mande en el partido

Rueda de prensa de Rafa Benítez, entrenador del Celta, antes de que su equipo afronte el encuentro contra el Cádiz CF este domingo a las 14:00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla.

Importancia de la cita. "Tenemos que ser muy conscientes de que es un partido que puede ser determinante de cara al futuro, en muchas cosas, pero quedan 12 partidos más y hay que seguir trabajando ganemos, empatemos o perdamos".

La nueva cara del Cádiz CF. "El cambio de entrenador implica que Pellegrino tiene un sistema que repite. El equipo es sólido, equilibrado, no espero cosas raras en ese aspecto. Si las hubiese, las hemos trabajado, así que sabríamos qué hacer, pero no espero cosas raras. Me imagino que será un partido con ellos sabiendo valorar la importancia que tiene. Van a intentar llevar la iniciativa, atacar, presionar… Y nosotros tenemos que manejar esas situaciones como ya hemos hecho en muchos partidos fuera de casa. Me quedaría con algo positivo y es que fuera de casa el equipo sigue siendo sólido, equilibrado y es peligroso. Me apunto a eso".

Su relación con Pellegrino, su ayudante en anteriores etapas. "Todo lo que pueda hablar de Mauricio será positivo porque como futbolista era de los que vivía el fútbol, transmitía, ayudaba a los compañeros, lo analizaba bien. Como ayudante ha sido lo mismo, y es lo mismo como entrenador", añadiendo sobre el conjunto amarillo que "es un equipo equilibrado, que con Mauricio tiene un sistema definido y todos saben lo que tienen que hacer". "Estamos viendo que tienen dificultades para hacer gol y que normalmente encajan gol, como nos pasa a todos los equipos que estamos ahí abajo".

Y Benítez sabe lo que le espera desde la grada. "Espero un ambiente que empuje al equipo y va a ser un partido complicado en ese sentido, pero confío en que nuestro equipo está bien, también ha vivido estas situaciones, con lo que creo que podremos manejar la situación si estamos tranquilos, concentrados y motivados".

En cuanto a la actualidad deportiva de su equipo, el técnico del Celta empezaba por Iago Aspas. "A Iago siempre lo veo parecido. Es un jugador que basa su rendimiento en su calidad, en su inteligencia futbolística. Entrena parecido y juega parecido. Es un jugador que si le das ocasiones va a meter goles y escapa de moverse en zonas donde puede ayudar a los compañeros. Imagino que estará muy contento con los 200 goles, le felicito, y espero que meta muchos más este año. A ver si somos capaces de que llegue a 215, no estaría mal para nosotros".

El regreso de Bamba. "Seguro que nos puede aportar muchas cosas, como ha hecho durante el año. Está bien, está ya entrenando con normalidad, con lo que para mí es otro jugador que suma, igual que han hecho Tadeo, Jailson o Manquillo. Creo que es un fichaje de enero, que esperemos que nos sirva de cara al final igual que lo ha hecho al principio".

Su futuro en el Celta: "Mi futuro son tres años y los próximos trece partidos. Eso lo tengo clarísimo, lo tengo yo y quiero que lo tenga todo el mundo. Tenemos que estar unidos y trabajar todos juntos para que el proyecto crezca y tenga una base. Estoy convencido de eso y lo repito una y mil veces".