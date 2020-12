Posible alineación del Cádiz CF ante el Celta

El epílogo de la 13ª jornada del campeonato de Liga lo ponen el Celta de Vigo y el Cádiz CF en el primero de los tres compromisos que afrontan los amarillos en una semana de vértigo. El calendario se aprieta más que nunca. Partido lunes, jueves (ante el modesto Ribadumia en la Copa del Rey) y domingo (cita con el Getafe en Carranza). Lo normal es que el entrenador reparta minutos entre todos los jugadores disponibles.

El conjunto gaditano inicia su estancia de cuatro días en Galicia con una complicada misión en el estadio de Balaídos, programada para la noche del lunes 14 de diciembre a partir de las nueve. Llega crecido tras dar la campanada frente al Barcelona (estrenó por fin esta temporada el casillero de triunfos en casa) para medirse un adversario también pletórico, en su caso tras encadenar por primera vez dos victorias consecutivas con las que dejaron atrás una nefasta dinámica de siete encuentros seguidos sin ganar.

El movimiento en el banquillo (Eduardo Coudet tomó el testigo de Óscar García) ha surtido efecto y la escuadra celeste se halla en su punto más álgido. La historia refleja que al Cádiz CF no se le da nada bien las visitas a Vigo.

Dos contrincantes con la autoestima por las nubes protagonizan un enfrentamiento entre teóricos rivales directos en la contienda por la salvación. Son, por tanto, tres puntos importantes en el frenético trayecto por la permanencia que el Cádiz CF de momento recorre con paso firme, ubicado en la sexta posición pero con la posibilidad de quedarse en la misma quinta plaza en la que acabó la 12ª jornada.

El campeonato es un continuo desafío para Álvaro Cervera y sus combatientes. El técnico ha avisado de la dificultad que entraña la visita a un oponente plagado de jugadores con una acreditada calidad.

Vencer al todopoderoso Barça es todo un logro que no debe desviar el foco de un equipo amarillo que no lo va a tener nada fácil por más que haya tumbado a un grande hace sólo nueve días. No deja de ser un recién ascendido cuyo potencial es inferior al de la inmensa mayoría de los rivales que forman parte de la élite. El Celta cuenta con 20 millones de euros más de límite salarial que el Cádiz CF.

El preparador cadista dispone de un amplio margen de maniobra para confeccionar el once inicial pese a las bajas de José Mari, Augusto Fernández y Bobby Adenakye, todas por problemas físicos. Regresan Juan Cala y Salvi, pero la duda es si tienen un hueco en una alineación en la que sí estará Conan Ledesma en el reencuentro con el que fue su entrenador.

No es descartable que Cervera repita el equipo que desplegó ante los azulgranas, aunque es sólo una posibilidad. Todo apunta a que Álex Fernández se mantendrá como mediocentro. La mayor incógnita es si salen uno o dos puntas. Sí sólo es uno, Bodiger tiene papeletas para completar un trivote y el interrogante arriba es si empieza el partido Álvaro Giménez o Negredo.

Para no perder costumbre, las opciones del Cádiz CF de sacar un buen resultado pasan por su fiabilidad defensiva y con ella no verse por debajo en el marcador, que es cuando peor lo pasa por sus demostrados problemas a la hora de tener que llevar la iniciativa con el balón.

El reto de los gaditanos es ambicioso. Ganar en Vigo y enlazar por vez primera dos triunfos seguidos desde su retorno a la élite. Sería todo un impulso con el que alcanzarían los 21 puntos y se colocarían con más de la mitad de los necesarios para certificar la continuidad en Primera.

Por su parte, el Celta afronta el partido contra el Cádiz CF con una convocatoria formada por 22 futbolistas. El entrenador del conjunto gallego, Eduardo Coudet, dio a conocer la lista tras la sesión desarrollada a mediodía del domingo 13 de diciembre.

Son bajas por lesión Sergio Álvarez, Juncá, Emre Mor y Kevin Vázquez. El defensa central ex cadista Jeison Murillo se queda fuera de la lista al estar obligado a cumplir un encuentro de sanción por acumulación de cinco cartulinas amarillas. El técnico local apostará por un once netamente ofensivo liderado por el incombustible Iago Aspas.

Alineaciones probables

Celta: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Tapia, Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Iago Aspas y Santi Mina.

Cádiz CF: Conan Ledesma, Iza Carcelén, Fali, Marcos Mauro o Cala, Espino, Jonsson, Álex Fernández, Bodiger, Jairo, Alberto Perea y Álvaro Giménez o Negredo.

Árbitro: Cuadra Fernández (balear).

Estadio: Balaídos (21:00/Gol).