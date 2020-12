Ledesma y el entrenador que no apostó por él

La vida da tantas vueltas que nunca se sabe qué puede suceder de un día para otro. Hay lugar hasta para el reencuentro entre personas que una vez cruzaron sus caminos y que, vaya a saber usted por qué, vuelven a verse cuando quizás no lo esperaban ni tampoco tenían la mínima intención de hacerlo. Así es el destino. Hay un jugador del Cádiz CF que el próximo lunes, si no surgen contratiempos, tendrá la oportunidad de saludar, o no, a un viejo conocido con el que coincidió hace algunos años.

Es jugador ocupa la demarcación de portero y no es otro que Jeremías Conan Ledesma. Cuando el arquero decidió cruzar el charco para iniciar su aventura profesional en Europa, quizás no imaginaba que un día iba a tener enfrente a la persona que en su momento poco o nada quiso saber de él.

Y es que Ledesma, cuando el próximo lunes comparezca en Balaídos para afrontar el encuentro contra el Celta de Vigo, quizás en algún momento se cruce con Eduardo Coudet, entrenador del conjunto gallego desde hace tres semanas en sustitución de Óscar García.

El cuadro celeste parece remontar el vuelo con el nuevo técnico, que en su día coincidió con Ledesma cuando el cancerbero trataba de abrirse paso en el primer equipo de Rosario Central.

No tuvo suerte Ledesma cuando Coudet era director deportivo y entrenador de Rosario y no veía al guardameta con capacidad para ser el guardián de la portería de la escuadra argentina. En aquel momento, Coudet era un tapón para Ledesma.

No fue una buena época para Conan cinco atrás, cuando se planteó marcharse de su entonces equipo al ver que no contaban con él. Hasta que la luz se encendió para futbolista nacido en Pergamino justo cuando Coudet dejó de pertenecer a Rosario. Fue entonces cuando le llegó la oportunidad que esperaba que aprovechó de tal manera que se hizo con la titularidad y se convirtió en una de las referencias del equipo.

Ledesma destacó con sus meritorias intervenciones, en algunos casos decisivas como en las tandas de penaltis que llevaron a Rosario a la obtención de la Copa Argentina en 2018.

El portero sobresalió en Rosario y clubes Europa, donde están las ligas más potentes, pusieron los ojos en él. El Cádiz CF necesitaba un portero tras el ascenso a Primera División y puso todo su empeño en hacerse con Ledesma aunque fuese en calidad de cedido.

Si mantiene la trayectoria desde que llegó al conjunto amarillo, todo apunta a que la entidad cadista ejercerá la cláusula de fichaje del arquero. Dejó la portería a cero en cuatro partidos, algunos ante rivales de enjundia como el Athletic de Bilbao, el Real Madrid y el Villarreal.

Ledesma y Coudet. Coudet y Ledesma. Cada uno siguió su camino y ahora los dos buscan la gloria en la Liga española. Cada uno en su equipo. Quizás con una motivación extra más para el futbolista en su día descartado por el entonces director deportivo.