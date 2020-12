Los árbitros reconocen errores. ¿Están incluidos los sufridos por el Cádiz CF?

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Carlos Velasco Carballo, afirmó en una rueda de prensa que ofreció el jueves 10 de diciembre que el VAR "es una herramienta fiable y predecible". Que se lo digan al Cádiz CF, que ha sido claramente perjudicado en el primer tercio de temporada hasta el extremo de poder llevar cinco puntos más y sumar 23 (ocuparía la tercera posición, en plaza de Champions) de no haber tenido que soportar decisiones injustas en varios encuentros.

El error más grave que sufrió el conjunto amarillo fue en el partido contra el Granada, cuando Javier Alberola Rojas no fue a revisar la jugada en la que Alberto Perea sufrió un penalti de libro que nunca se llegó a lanzar.

Velasco Carballo explicó el jueves que "el árbitro sigue las recomendaciones del VAR en un 95 por ciento de las ocasiones". Seguramente Alberola Rojas esté en el 5 por ciento restante si es que aquel día recibió el aviso para que acudiera el monitor.

"Cuando el VAR interviene realmente la acción es clara y manifiesta. El árbitro, en la inmensa mayoría, sigue la recomendación del VAR porque la acción es clara y manifiesta", añadió el responsable del colectivo arbitral. En la minoría que no sigue la recomendación figurará Alberola Rojas. Nunca ha llegado a haber una explicación de lo que pasó en el duelo ante el Granada.

Velasco Carballo indicó que "el éxito del VAR se basa en que sólo intervenga en errores claros y manifiestos y que no intervenga en jugadas grises. La consigna es clara, sólo debe intervenir en errores claros y manifiestos. Preferimos no intervenir en caso de duda".

El presidente del CTA hizo autocrítica. "Somos primeros en hacerlo", indicó antes de pasar a enumerar los errores cometidos por los colegiados, según el CTA, en el primer tramo de la campaña 2020/21. Los mencionó de modo general. "Ha habido 23 errores en penaltis, no se han mostrado 54 cartulinas amarillas, de las que hemos mostrado 25 no deberíamos haberlo hecho; cuatro rojas no mostradas, 55 fueras de juego señalados que no lo eran, 33 fueras de juego que lo eran y no se señalaron".

Apunto además que el VAR "ha intervenido en una ocasión sin tener que haberlo hecho y en cuatro ocasiones debería haber intervenido pero no lo hizo".

"Hemos reconocido casi 20 errores (199). Nadie puede decir que el CTA no es autocrítico, los somos porque somos exigentes y ambiciosos", agregó Velasco Carballo.