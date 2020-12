La convocatoria del Celta para recibir al Cádiz CF

El Celta de Vigo afronta el partido contra el Cádiz CF con una convocatoria formada por 22 futbolistas. El entrenador del conjunto gallego, Eduardo Coudet, dio a conocer la lista tras la sesión desarrollada el domingo 13 de diciembre.

Son bajas por lesión Sergio Álvarez, Juncá, Emre Mor y Kevin Vázquez. El ex cadista Jeison Murillo se queda fuera al tener que cumplir una sanción por acumulación de cartulinas amarillas.

Coudet cuenta con toda su artillería pesada para recibir al equipo de Álvaro Cervera. Los jugadores elegidos son Iván Villar, Hugo Mallo, David Costas, Araújo, Okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Nolito, Iago Aspas, Rubén Blanco, Renato Tapia, Olaza, Sáenz, Aidoo, Santi Mina, Brais Méndez, Miguel Baeza, Álvaro Fernández, Fontán, Carreira, Lautaro e Miguel Rodríguez.

Convocatoria del Cádiz CF

El Cádiz CF desarrolló el domingo 13 de diciembre el último entrenamiento de la semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el término municipal de Puerto Real) antes de emprender viaje a Galicia para afrontar el doble compromiso que le espera en el noroeste de la Península. El lunes se mide al Celta de Vigo en Balaídos en el choque que pone el broche a la 13ª jornada de Liga. El jueves 17 visita al Ribadumia en la cita correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

La última sesión dio paso al anuncio de la convocatoria de la expedición cadista que quedará concentrada en Vigo hasta el jueves para regresar ese mismo día tras disputar el duelo del torneo del k.o. Como se esperaba, la lista presenta novedades, aunque también una baja de última hora.

Augusto Fernández no podrá volver a Vigo para enfrentarse a su ex equipo al sufrir molestias físicas en las sesiones del fin de semana. El centrocampista se queda en tierra y se une a las bajas conocidas de José Mari (distensión en una rodilla) y Bobb Adekanye (rotura fibrilar en los isquiotibiales). Marcos Mauro sufrió un esguince de tobillo en el partido contra el cuadro azulgrana, pero se ha ejercitado sin dificultades y no sólo entra en la lista sino que tiene opciones de jugar en Balaídos.

El resto de la plantilla viaja al norte. Van todos los disponibles y además un par de futbolistas del Cádiz B. En total, 25. Hay ausencias pero también buenas noticias por dos regresos. Vuelven Juan Cala y Salvi. El defensa reaparece en la lista una vez recuperado de una lesión en el abductor que le dejó fuera de combate en los últimos tres capítulos. El central está preparado.

El extremo de Sanlúcar vuelve tras perderse el envite ante el Barcelona por un problema muscular que ya ha superado.

Entre los jugadores que se desplazan hay dos integrantes del Cádiz B: el portero Juan Flere y el lateral izquierdo Marc Baró. Los dos son habituales en los entrenamientos del primer equipo y todo apunta a que formarán parte del acta en el encuentro de la Copa del Rey.

Los 25 hombres elegidos por Álvaro Cervera son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan Flere, Iza Carcelén, Carlos Akapo, Fali, Marcos Mauro, Juan Cala, Pedro Alcalá, Pacha Espino, Marc Baró, Jon Ander Garrido, Jens Jonsson, Álex Fernández, Yann Bodiger, Salvi, Iván Alejo, Jorge Pombo, Alberto Perea, Jairo Izquierdo, Nano Mesa, Álvaro Negredo, Choco Lozano Filip Malbasic y Álvaro Giménez.