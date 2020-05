Partidos a puerta cerrada: la compensación a los abonados, un asunto por resolver

Uno de los asuntos que deben resolver los clubes, incluido el Cádiz CF, está relacionado con los partidos a puerta vacía. No habrá público en los estadios en lo que resta de temporada. El fútbol se queda sin el calor de la afición y la merma de ingresos de los equipos es un hecho. Se resentirá la taquilla en el próximo regreso a la Liga.

En el caso del Cádiz CF, la entidad calcula en unos 300.000 euros la cantidad que dejará de ingresar en taquilla en el total de los seis partidos que quedan por disputar en Carranza. El equipo amarillo ya se prepara para volver a la competición.

Pero hay algo más. Los abonados del Cádiz CF no podrán disfrutar in situ de los seis encuentros que quedan en casa después de haber pagado el carné para toda la campaña, que incluye 21 partidos. No son seis partidos cualquiera: el equipo amarillo se juega el ascenso.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, dijo hace varias semanas que el club buscará la manera de compensar a los abonados el perjuicio que les supone no poder acceder al estadio a apoyar a su equipo.

Es un problema común en todos los clubes y el Elche ha tomado la iniciativa para lanzar una propuesta. El equipo franjiverde no contempla en principio la adopción de una medida particular y apuesta por una opción acordada entre todos los clubes que componen LaLiga.

"Lo mejor es plantearlo de manera global y conjunta", manifestó a Efe la directora general del Elche, Patricia Rodríguez.

En su opinión, "no es positivo para la imagen del fútbol ni de LaLiga (el órgano rector en España de los clubes profesionales) entrar en una subasta de a ver quién ofrece más a sus abonados".

Rodríguez comentó que "estamos estudiando las mejores posibilidades para compensar, pero lo queremos hacer de forma consensuada y no cada uno por su lado".

¿Cuáles son las opciones para compensar a los abonados? Algunas pueden ser rebajar los precios de los carnés o ver por televisión los partidos de su equipo como local y visitante, aunque a día de hoy no hay nada cerrado. "Estamos estudiando qué es lo mejor para los clubes y sus aficionados", añadió la directora general del Elche.