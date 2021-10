Del Nido pone como ejemplo la gestión de Vizcaíno

José María del Nido se acuerda del Cádiz CF. El sevillano está en plenas 'maniobras' para volver a la cúpula del Sevilla FC, de la que se vio obligado a salir hace algunos años. Su vuelta depende del apoyo de la Junta de Accionistas del próximo martes, día 26.

En unas manifestaciones a Cope Sevilla, Del Nido critica con dureza la gestión que Pepe Castro ha llevado a cabo en el club nervionense, descartando que la pandemia sea la causa de los actuales problemas económicos de la entidad. "Cuando escucho que no es el momento, me llevo las manos a la cabeza. La gestión es nefasta y hay que cortar las alas a este bucle. Había que tomar medidas precautorias. Lo de la pandemia es mentira".

En este punto se acuerda del Cádiz CF de Manuel Vizcaíno, a cuyo proyecto se la ha vinculado desde finales de 2013. "El Real Madrid, el Atlético o el Cádiz CF han presentado beneficios. Hay más clubes. Han dejado de vender en las barras del estadio, que son 10.000 euros al año. Ha habido un año para corregir el déficit y adoptar las medidas oportunas. El deterioro ha sido de 86 millones de euros, para que se haga una idea. 111 en las dos últimas temporadas".

El posible retorno de José María del Nido puede provocar una vuelta de tuerca más con su hijo José María del Nido Carrasco, que ahora mismo ejerce de vicepresidente del Sevilla: "Dice el refranero que entre padre, hijo y hermano no metas la mano. Está gestionando el club con Castro como si él fuera el dueño de mis acciones. Él sabrá lo que está haciendo. Yo sí sé lo que está haciendo. Tengo más hijos, a seis (uno de ellos, Miguel Ángel, trabaja para el Cádiz CF). Le he retirado la confianza -a José María del Nido Carrasco- porque no representa a la familia Del Nido".

En su análisis del momento actual del fútbol, se refirió a la fallida Superliga que no apoyó en su momento su amigo Manuel Vizcaíno como presidente del Cádiz CF. "La Superliga es una buena idea que quizás no se ha explicado bien. Digo sí. Entrar y que te den solo por jugar 100 millones y que puedes ganar hasta 500... Pegarte al grande nunca es malo".