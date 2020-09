La Fiscalía investiga al responsable del Área de Control de Gestión y Financiero del Cádiz CF

La Fiscalía de Sevilla investiga a Miguel Ángel del Nido Carrasco, ex trabajador del Sevilla FC e hijo del ex presidente sevillista José María del Nido, tras la denuncia de un particular que asegura que falsificó una firma en un documento de compraventa de acciones del club. Miguel Ángel del Nido trabaja en la actualidad para el Cádiz CF.

La denuncia, según ha adelantado Diario de Sevilla, fue presentada en agosto y el Ministerio Público incoó diligencias de investigación penal el pasado 4 de septiembre, de modo que el asunto ya ha sido turnado al fiscal correspondiente, tal como han confirmado a Efe fuentes de la Fiscalía.

La denuncia contra Del Nido Carrasco, antiguo responsable del área de Control de Gestión y Financiero de la entidad del Sánchez-Pizjuán y ahora director de ese mismo área en el Cádiz CF, le atribuye un presunto delito de falsificación en documento privado.

La Fiscalía cuenta en su investigación con varios contratos de compraventa de acciones del Sevilla sellados en diciembre de 2016 en los que, según el denunciante, Del Nido falsificó la firma de un vendedor como mínimo. También dispone del listado de accionistas de la sociedad anónima deportiva con anotaciones que el particular igualmente imputa al ex jefe de área.

El investigado fue despedido por el Sevilla a principios de 2018 y el presidente, José Castro, lo culpó de filtrar datos confidenciales de los accionistas.

El dirigente nervionense realizó esa afirmación durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, en el marco de otra denuncia contra él mismo por presunta administración desleal relativa al posible uso fraudulento de una cuenta con fondos del club para sus atenciones personales.

Esa denuncia, presentada por el abogado y accionista sevillista Agustín Martínez, fue archivada en mayo de 2018, aunque ya antes el Sevilla avisó de que emprendería acciones legales contra "los responsables de la utilización indebida de los datos de los accionistas" y de las "llamadas y visitas a sus domicilios privados".

Las acusaciones derivaron en una denuncia contra Miguel Ángel del Nido por presunta revelación de secretos que la Fiscalía archivó en abril de 2018, un mes después de su despido.