Alarcón: "El partido contra el Alavés es una final"

El mediocentro chileno Tomás Alarcón atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. El jugador del Cádiz CF valoró distintos aspectos del equipo y del aspecto personal. "No me ha influido para nada la concentración con Chile. Estar peleando un puesto en la selección es un privilegio para mí, voy para allá para pelear por un puesto, hay jugadores de mucha calidad. Voy con la mentalidad clara de dar lo mejor de mí. Sé separar la selección y el club. Hay viajes y cosas externas que por más que uno quiera dar lo mejor, el cuerpo a veces no te lo permite", explicó.

El pivote se refirió a la importancia del duelo ante el Alavés. "Obvio que es una final, un partido súper importante. Ganar nos puede dar mucha confianza y perder nos puede dejar lleno de dudas. Puede ser muy complicado. Es un partido sumamente importante en el que intentaremos dar lo mejor de nosotros. No nos podemos desorientar dentro de la cancha. Los resultados son los que perjudican en el juego que hemos hecho".

El orgullo de su familia en esta nueva etapa en el Cádiz CF. "Está muy feliz. Saben que es una liga muy diferente a lo que veía en Chile. Sabían que iba a ser un golpe de adaptación para mí. Tener a mi familia aquí mis primeros meses fue fundamental. Los compañeros me han acogido bien. La gente me ha tratado bien desde el principio. Todo eso ha servido para adaptarme mejor desde el principio".

Mantener la portería a cero es la clave para crecer. "Es fundamental no recibir goles. Lo más vital es que no nos marquen. Eso va a marcar mucho la diferencia en los partidos que vienen más adelante. Cuando no nos marcan, tenemos alguna oportunidad, independientemente del rival que tengamos delante. Confiamos en nuestros delanteros. Lo más vital y que más hemos hablado en el vestuario es que mantener el arco a cero nos ayudaría a sumar y subir posiciones en la tabla".