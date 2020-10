El partido que el Eibar y el Cádiz CF disputan en Ipurua el viernes 30 de octubre es muy especial para Mikel Elorza y toda su familia.

El conocido empresario (restaurante y chiringuito La Marea y restaurante Elcano) tiene señalado ese encuentro en el calendario por una razón de peso. Nació en Eibar (Guipúzcoa) pero con ocho años cruzó España de norte a sur cuando sus progenitores decidieron establecerse en Cádiz.

"Nací en Eibar y quiero el lugar donde vi la luz, pero eché mis raíces aquí, estoy en Cádiz desde los 8 años" introduce Mikel antes de lanzarse, sin preguntas de por medio: "Por supuesto que quiero que el partido lo gane el Cádiz CF, lo digo con el corazón y la cabeza, que van unidos".

No tiene ninguna duda. Guarda un cariño especial por el lugar de su nacimiento, aunque "soy muy gaditano, tanto que hasta he actuado en el Teatro Falla".

El partido llega en un contexto difícil para la sociedad. Esta vez no podrá acudir a su municipio natal como sí hizo en otros partidos del equipo amarillo. "Las circunstancias actuales en las que nos encontramos impiden que pueda viajar. La última vez que el Cádiz CF jugó sí que estuve allí, organizamos un almuerzo de hermandad, fue muy bonito, pero esta no puede ser".

Durante los últimos días ha estado en contacto familiares y amigos que tiene en Eibar y las conversaciones han girado en torno al partido. "Conozco a mucha gente allí, primos, amigos e incluso algún directivo del Eibar. Cuando hablamos les digo que nada de que gane el mejor, que gane el Cádiz CF", relata con tono bromista.

"De lo que se trata es de que al final los dos equipos consigan la permanencia. El Cádiz CF y el Eibar se parecen en que son dos equipos que generan simpatías en toda Primera División. Ellos se han consolidado en Primera, a ver si nosotros también lo hacemos" piensa Mikel en voz alta antes de recordar que los miembros gaditanos de su familia y él son accionistas del Eibar.

"Cada uno de los Elorza de Cádiz tiene una acción del Eibar, es algo testimonial. Cuando el equipo subió a Primera tenía que pagar una gran cantidad de dinero para poder inscribirse en la competición, pidieron ayuda a la gente y colaboramos con una aportación simbólica". Pero ojo, antes de que pueda surgir alguna duda, Mikel reacciona con la velocidad de un extremo para recalcar que desea un triunfo del conjunto amarillo.

Desde su infancia sigue los pasos del conjunto amarillo. "Soy socio del Cádiz CF desde pequeño, siempre he seguido al equipo, son muchos años cerca y también de ayuda en alguna ocasión, como en aquel encierro de los jugadores. Tengo una buena amistad con Paco Márquez Veiga, que era muy amigo de mi padre".

¿Un resultado para el partido del viernes por la noche? "El Cádiz CF no es de marcar muchos goles, con que gane 0-1 es más que suficiente para sumar tres puntos que nos vendrían muy bien". Mikel argumenta la respuesta y añade un motivo más para confiar en un buen resultado. "El equipo ha sorprendido con su buen comienzo, sobre todo fuera de casa, sólo hay que ver a los rivales a los que hemos ganado".

No perderá detalle de un partido especial, aunque reconoce que los nervios aparecerán "si el Cádiz CF empieza a pasarlo mal". La afición aprieta en Ipurua, "pero ahora que no hay público no hay presión desde la grada".

El gaditano nacido en Eibar opina del Cádiz CF que "se ha hecho una buena gestión porque antes de empezar la Liga había 41 jugadores, se cedieron a muchos y los que han llegado se han adaptado muy bien, como Jonsson, Negredo y el portero. Hay fondo de armario, nunca habíamos tenido una plantilla tan compensada como la de ahora".

Y no se olvida del entrenador, Álvaro Cervera. "Desde que llegó ninguna temporada hemos bajado de la décima posición, es algo que tiene mucho mérito. Sabe plantear muy bien los partidos, con un estilo muy definido. Si el Cádiz CF se pone por delante en el marcador, es muy difícil ganarle".