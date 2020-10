Eibar - Cádiz CF: horario y dónde ver en televisión

El campeonato no da tregua. Cinco días después del último partido, el Cádiz CF afronta la octava jornada con la visita al terreno del Eibar el viernes 30 de octubre. Un choque entre dos equipos que sobre el papel están llamados a pelear a lo largo de toda la campaña 2020/21 por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El conjunto amarillo comparece en Ipurua con el aval que suponen los cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota, un hecho poco habitual para un recién ascendido.

El Cádiz CF ha sido capaz de enderezar la marcha tras un errático comienzo de temporada hasta el extremo de ocupar la sexta plaza en la clasificación con 11 puntos (de los 21 disputados) gracias sobre todo a la solvencia que demuestra en sus salidas.

Los gaditanos no hacen otra cosa que ganar lejos que casa. Lo hicieron ante el Huesca, el Athletic de Bilbao y el Real Madrid y ahora no quieren parar en el terreno del Eibar para mantener la racha y compensar así los puntos que se dejan en el estadio Carranza, donde aún no han conseguido ganar.

La excelente trayectoria de las últimas semanas hace pensar en que el entrenador, Álvaro Cervera, no variará mucho el bloque que tan bien viene funcionando. Algún retoque si acaso.

El técnico dispone en principio de casi toda la plantilla, con Iza Carcelén y Marcos Mauro como únicas bajas seguras, como en semanas anteriores.

Los gaditanos pretenden sorprender a un Eibar que no conoce la victoria en su feudo pero que vuelve a su hogar tras el golpe de efecto que dio el pasado fin de semana con su triunfo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

El conjunto de José Luis Mendilibar inicia el octavo capítulo ubicado en la undécima posición con 8 puntos y afronta el duelo como una ocasión para dar un salto hacia la zona media alta de la tabla.

Horario del Eibar - Cádiz CF

El partido entre el Eibar y el Cádiz CF, encuadrado dentro de la octava jornada de Liga de Primera División, se disputa este viernes 30 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio Ipurua.

Dónde ver en TV el Eibar - Cádiz CF

El encuentro entre el conjunto gaditano y la escuadra guipuzcoana podrá verse a través de Movistar LaLiga. También puede seguir el desarrollo del encuentro en vivo a través de los comentarios de Diario de Cádiz.