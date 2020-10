El escándalo está a un paso de producirse. El Cádiz CF resultó gravemente perjudicado en el encuentro contra el Granada disputado en el estadio Carranza el pasado 4 de octubre. Le dejaron sin dos puntos y ahora su entrenador está a un paso de ser sancionado con dureza. Cuidado con hablar. Error y castigo ejemplar. Palos por todos lados para un modesto recién ascendido. Es fácil ensañarse con el pequeño.

Nadie se explica la razón por la cual el colegiado Javier Alberola Rojas se negó a revisar la jugada dentro del área del equipo visitante, cuando Foulquier derribó a Alberto Perea.

Lo más grave no fue que el árbitro no apreciase penalti en el momento de producirse, sino su negativa a acercarse al monitor a revisar la jugada. El penalti no pitado fue comentado a nivel nacional. Uno de los penaltis más claros de la historia reciente del fútbol que se comió el colegiado.

El Cádiz CF pagó aquel error de Alberola Rojas con dos puntos menos (en caso de haber transformado esa pena máxima que no pudo lanzar habría ganado un partido que finalizó con empate a uno) y ahora el entrenador, Álvaro Cervera, está a un paso de ser sancionado con cuatro partidos por su declaraciones posteriores a aquel encuentro.

Cervera fue preguntado el jueves 29 de octubre por la propuesta de cuatro partidos de castigo realizada por el juez instructor del expediente disciplinario abierto por el Comité de Competición. El técnico respondió con tranquilidad pero sin rodeos.

"Me han comentado algo esta mañana del asunto, me han dicho que pide cuatro partidos pata mí. Me parece mal, es una injusticia", apuntó el preparador cadista.

Cervera hizo una valoración tan breve como diáfana: "No fui yo el que se equivocó aquel día". Sin tener que decirlo de forma explícita, se refirió al penalti no señalado por el árbitro y a la no revisión de la jugada en el monitor.

El Comité de Competición adoptará una decisión a comienzo del próximo mes de noviembre.