Cervera y su referente Mendilibar

No es habitual en el universo del fútbol que un entrenador dure mucho tiempo en un equipo. Los casos en España se cuentan con los dedos de una mano. Pero los hay y el viernes 30 de octubre coinciden en el partido entre el Eibar y el Cádiz CF.

José Luis Mendilibar está iniciando su sexta temporada consecutiva en el conjunto eibarrés, igual que Álvaro Cervera en el equipo gaditano. Son dos de las pocas excepciones en un mundo donde lo que manda es el resultado y el entrenador siempre paga los platos rotos.

Cervera confesó el jueves 29 de octubre la admiración que profesa a Mendilibar. El técnico cadista elogió a u homólogo un día antes del encuentro. "Para mí es un referente en muchos sentidos", expuso.

"No tiene el nombres de otros, pero Mendilibar es una persona en la que hay que fijarse en lo que hace y en lo que dice", explicó el inquilino del banquillo del Cádiz CF.

"Sabe buscar que su equipo gane de una manera u otra", añadió Cervera sobre las cualidades del técnico del Eibar.

Posible sanción a Cervera

El clarísimo penalti sobre Alberto Perea que Javier Alberola Rojas no señaló en el encuentro entre el Cádiz CF y el Granada disputado el pasado 4 de octubre sigue coleando de una manera u otra. El colegiado cometió un doble error de bulto. El primero, no pitar la infracción cometida por Foulquier dentro del área del Granada. El segundo, todavía peor, negarse a revisar la jugada en el monitor instalado junto al túnel de vestuarios. Nadie ha llegado a explicar el motivo de la no revisión. Un expediente X que quizás no se resuelva nunca.

El Cádiz CF resultó perjudicado porque el árbitro, al no señalar un penalti de libro, impidió al conjunto amarillo optar a la victoria en un partido que acabó con empate a uno. Dos puntos que quizás dejaron de sumar los gaditanos por la mala actuación del árbitro.

Alberola Rojas cometió un fallo grosero de los que se recuerdan con el paso de los años. No quiso saber nada de una jugada que además era clave en el tramo final del partido. El autor de un error enorme quedó sin castigo y el que está a un paso de ser sancionado es el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera.

El inquilino del banquillo no pasó por alto esa acción y en la rueda de prensa posterior al encuentro no se cortó un pelo cuando fue preguntado por la jugada clave. "Lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar", afirmó entonces.

El técnico añadió aquel día que "nos acordamos de dos expulsiones bastante rigurosas y esta vez un penalti muy claro. No sé si somos perjudicados pero me extraña. Sé que es difícil pitar pero también sé los medios que hay. Puede haber fallos, pero en otras cosas, no en ésta. La jugada del penalti es para que alguien se lo piense un poco".

Aquellas declaraciones tuvieron consecuencias porque el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol abrió un expediente sancionador a Cervera y designó un juez instructor.

El juez instructor ha propuesto una sanción de cuatro partidos al entrenador del Cádiz CF, según informó Arancha Rodríguez (Cadena Cope) el jueves 29 de octubre. Ahora es el Comité de Competición el que debe decidir en base a esa propuesta y la medida que adopte es posible que se conozca la próxima semana.