El presidente del Racing de Santander, Alfredo Pérez, lanzó este miércoles un mensaje de tranquilidad a los seguidores del equipo, colista de Segunda División A, afirmó que el objetivo se centra en conseguir la permanencia porque la continuidad del club ya está garantizada y ratificó al director deportivo, José Luis Chuti Molina.

Alfredo Pérez, junto con el vicepresidente del club, Pedro Ortiz, se reunió a primera hora con la plantilla del primer equipo y, a continuación, con los medios de comunicación para tratar de "transmitir tranquilidad" en unos momentos en los que el Racing es el farolillo rojo de LaLiga SmartBank.

Los dirigentes del club cántabro destaca que "sigue vigente" el proyecto que pusieron en marcha cuando se hicieron con el control del Racing, que pasaba por estabilizar y sanear la entidad y tratar de devolver al equipo a Primera en el plazo de tres o cuatro años.

Pérez hace hincapié en que no piensan dar "ni un paso atrás, ni un giro" en el proyecto y ha querido "cortar de raíz el ruido que se está produciendo" en torno al Racing ante la mala situación deportiva del equipo. El presidente no contempla la posibilidad del descenso, pero incluso en caso de que se produjera, sostiene que la continuidad del club no se vería comprometida.

"Trabajar con presión es bonito hasta que la presión te supera", considera el dirigente, para quien no se pueden sobrepasar ciertos límites y llegar a insultar a los jugadores.

Durante la reunión informal con los periodistas y en las declaraciones posteriores, Alfredo Pérez fue cuestionado sobre la figura de Chuti Molina y la posibilidad de que sea, precisamente él, el origen de situaciones que generan gran parte de la tensión con la que el club quiere acabar.

Aún reconociendo que Chuti Molina tiene "un carácter especial", Alfredo Pérez deja claro que cuenta con "todo el apoyo" para "hacer los fichajes que haya que hacer" y que seguirá al frente de la dirección deportiva porque "tiene que ver el final del proyecto".

"No me planteo echarle", insiste Pérez, y recuerda que el equipo ascendió la pasada temporada con Chuti Molina como director deportivo. "Estoy convencido de que nadie puede hacerlo mejor que él", añade.

Es en materia social donde Pérez anuncia que se va a producir un cambio para que haya "más transparencia", algo que venían reclamando los aficionados y los medios de comunicación. En este sentido, Alfredo Pérez destaca que los entrenamientos dejarán de ser a puerta cerrada (menos los estratégicos), se harán publicas las listas de convocados y se ampliarán -en la medida de lo posible- los partes médicos de los jugadores lesionados.

En cuanto al mercado de fichajes de invierno, que se cierra el 31 de enero, Pérez afirma que "está claro que va a haber fichajes", aunque reconoce que debido al tope salarial las posibilidades económicas no son altas.