Mensaje espectacular del hijo de Michael Robinson

Los mensajes de ánimo al Cádiz CF siguen llegando desde todos los rincones y el último en unirse ha sido Liam Robinson, hijo del inolvidable Michael Robinson, que ha dejado un vídeo con imágenes históricas y recientes del equipo amarillo y del Osasuna, con vista a esa última jornada transcendental.

Liam Robinson dice en su alocución que "quiero enviar un mensaje de cariño a la familia cadista y que sepa que estamos con vosotros y con Osasuna". "Los rojillos del norte van a hacer ese favor y el viejo -en relación a su desaparecido padre- estará cubriendo el partido este fin de semana en Mendizorroza y mandaros mucho cariño y mucha suerte".

Liam tiene fe ciega en el Cádiz CF cuando añade que "estoy seguro que todo va a salir bien y esto será solo un sustillo". "La Liga no es igual si no está el Cádiz. Y como decís vosotros: a echarle cojones, que el domingo no se puede perder. ¡Aúpa Osasuna! ¡Vamos Cádiz!", concluye el hijo de Michael Robinson.

El vídeo de Liam se une a otros muchos que esta semana acaparan las redes sociales dejando guiños a favor del Cádiz CF en este momento lleno de dificultad. Y es que no cabe duda que el equipo gaditano despierta mucho cariño en diferentes lugares de España.