Marcos Mauro tiene el visto bueno y Sergio Sánchez debe esperar

Cara y cruz para el centro de la defensa, esa demarcación tan castigada en lo que se lleva de temporada como consecuencia de las lesiones. Al menos hoy ha sido favorable la noticia de que Marcos Mauro sea por fin uno más para vestirse de corto el domingo.El zaguero se dañó en Liga en Tenerife hace tres jornadas, por lo que agravó un poco más lo que viene sucediendo en su demarcación.

Si el viento sopla a favor del argentino, no sucede lo mismo con Sergio Sánchez, quien a pesar de estar ejercitándose con aparente normalidad no tiene el visto bueno del responsable médico, ya que hay dudas sobre el estado del central. El ex del Espanyol asegura encontrarse en condiciones para ser de la partida, sin embargo la opinión de los profesionales de la parcela sanitaria no es tan clara en este sentido. Todo apunta que el jugador tendrá que esperar una semana más para poder reaparecer.

Con este escenario, Cervera sabe que puede disponer de Mauro y Kecojevic, existiendo igualmente la posibilidad de que Edu Ramos pueda actuar en en el centro de la defensa, tal y como viene sucediendo. El alta definitiva de Marcos Mauro es un alivio para el entrenador después de dos semanas bajo mínimo.