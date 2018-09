Álvaro Cervera ha repasado toda la actualidad del equipo en la previa del choque contra el Mallorca. Antes que nada, ha tenido presente la grave lesión de Juan Hernández. "Un palo duro. Son cosas del fútbol, que es muy caprichoso. Está pensado traer a un futbolista pero no sé si será a esa posición u otra", momento en el que ha apuntado a la defensa. "Centrales puros hay tres y la posibilidad de Edu Ramos", por lo que no hay que descartar que el club firmara a un zaguero.

Ha analizado a sus pupilos advirtiendo que "el equipo hace cosas muy bien porque se trabaja y se pone empeño". "En las cosas individuales se cometen más errores. Ahora vienen tres partidos muy complicados, y más allá de los puntos son muy exigentes y veremos la medida que va a dar el equipo. Si jugamos mal y ganamos los tres, estaré contento".

Cervera ha reconocido una carencia de los amarillos. "Fuera de casa no somos buenos; somos compactos y solidarios pero no buenos. Nos faltan muchas cosas. Falta profundidad. No somos muy profundos. Y la profundidad no es solo en ataque, sino en defensa".

Del rival del viernes ha declarado lo siguiente: "Haber subido te da un plus de energía muy bueno. Tienen jugadores muy de Segunda para venir de Segunda B. El Mallorca va a ser la sorpresa de este año. Incorporar a Carlos Castro no es fácil porque es de Segunda y de los buenos".