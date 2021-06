Malbasic se ve más dentro que fuera del Cádiz CF

Filip Malbasic es el siguiente que pasa por los medios propios del Cádiz CF para valorar la campaña recién finalizada en Primera División, en la que ha existido mucha diferencia entre su aportación personal y la del colectivo.

No obstante, el delantero serbio participó activamente en la permanencia del equipo en Primera División y en su valoración del curso destacó que "la temporada ha sido muy buena". "Creo que hemos cumplido algo que muchos tenían dudas de que podíamos hacerlo", añadiendo que "con humildad, trabajo diario, con un grupo con carácter hemos podido sacar esto adelante, sacar el año adelante". "La temporada ha sido muy buena".

Se refirió el atacante al mejor y peor momento del curso del Cádiz CF, para lo que echó la vista atrás para manifestar que "el mejor momento del equipo fue al principio cuando ganamos partidos muy complicados, especialmente fuera de casa". "Todas estas victorias y todas las rachas han sido buenas". Por otro lado, apuntó que "tuvimos una racha mala de cuatro o cinco partidos donde no sacamos puntos y recibimos muchos goles al principio de la segunda vuelta". "Ese fue el peor momento que tuvimos. Como equipo, como grupo, hemos podido sacar esto adelante".

Trasladando ese análisis a lo personal, Filip Malbasic recordó que tiene experiencia en ligas europeas, pues ha jugado además de en Serbia em Alemania y Polonia. Destacó que "estoy muy contento por haber tenido la oportunidad de jugar en LaLiga Santander y feliz conseguir la permanencia con el Cádiz CF". Recordó que "he tenido participación en muchos partidos, en otros no tanto". "Me quedo con haber podido jugar en Primera. El año que viene será mejor porque siempre puede ser mejor".

Precisamente en cuanto a las aspiraciones de cara al próximo curso, el delantero deseó que "el equipo lo haga igual". "Ser humildes, juntos y tener el objetivo de la salvación". Igualmente agregó que "el club se tiene que asentar en LaLiga Santander y a raíz de ahí ir más para arriba". "Tenemos que estar igual e intentar salvarnos. Creo que es lo más importante".

Al jugador del Cádiz CF le costó elegir un momento de la temporada. "Hay muchos momentos. El primer partido en Carranza perdimos, pero era una nueva experiencia para muchos de nosotros, para mí también", resaltó. Además, recordó "la victoria en Bilbao con nueve jugadores, Madrid, Barcelona, son victorias que nunca se olvidan". "Fue algo que queda por encima de todo esta temporada".

Una palabra para definir la temporada. El delantero fue claro: "Sensacional es la palabra", argumentando que "ha sido sensacional en muchos aspectos, ya que hemos demostrado que este equipo vale mucho y que esperamos que el próximo año será lo mismo".