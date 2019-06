Machís: "En el Cádiz CF me sentí como en casa"

El extremo venezolano Darwin Machís, estrella con dos goles en la victoria de su selección por 1-3 contra Bolivia que les clasifica a cuartos de final de la Copa América, manifestó que está "agradecido" al Cádiz CF y que está "tranquilo" esperando la decisión del Udinese sobre su futuro.

"En Cádiz estuve muy contento, salir así fue muy raro, pero yo quería estar con mi selección, representar a mi país", explicó Machís sobre su salida del conjunto cadista, dos jornadas antes de la conclusión del campeonato de Segunda División A, debido a la concentración de la 'Vinotinto' para la Copa América.

"Estoy muy agradecido con el cariño que me brindó la afición el tiempo que estuve y la verdad es que eso no lo olvidaré porque me sentí como en casa y eso es muy importante", añadió Machís, en declaraciones a EFE en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

El extremo venezolano, propiedad del Udinese italiano, disputó durante su cesión al conjunto andaluz en la segunda mitad de la presente temporada 15 partidos, en los que marcó ocho goles y dio una asistencia.

"Perteneco a Udinese, estoy tranquilo y a ver qué pasa", comentó Machís acerca de su futuro la próxima temporada. "No lo sé ahora (dónde jugará la próxima temporada), estoy muy contento en la Copa América, y después veremos qué transcurre", finalizó