Lozano da negativo en una nueva prueba

Choco Lozano había quedado descartado para el partido entre el Cádiz CF y el Barcelona por un positivo por coronavirus que había dado en una prueba PCR a la que fue sometido el pasado jueves.

El delantero se sometió a una nueva prueba el viernes 5 de diciembre y por la noche se conoció que dio negativo. Eso supone que podría estar disponible para la cita de la 12ª jornada, aunque la decisión está en manos del entrenador, Álvaro Cervera, que no incluyó al delantero en la convocatoria.

El técnico había dicho el viernes por la mañana que no iba a esperar el resultado de la nueva prueba y que por tanto no iba a contar con el ariete para este partido.

Si al final Cervera cambia de opinión durante el sábado, el hondureño tendría la opción de entrar en la lista e incluso de jugar.

El entrenador del Cádiz CF elogia al Barcelona

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 4 de diciembre la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona de la 12ª jornada de Liga.

El técnico no escondió la dificultad del partido, aunque dijo que "intentaremos competir y ganar". A su juicio el cuadro azulgrana "está en su mejor momento" y explicó los motivos. "Veo a muchos jugadores enchufados, como Griezmann, Dembelé y Braithwaite. Es un equipo más intenso que antes. Y luego está la situación especial de Messi, el mejor jugador del mundo desde hace diez años. El rival viene de meter cuatro a un equipo aguerrido como el Osasuna. El Barcelona es muy bueno, tanto como equipo como individualmente".

Claves para tratar de competir: "Intentaremos guardarnos la zona en la que ellos son letales. Cualquier desmarque de sus hombres de arriba se quedan delante del portero. Intentaremos que no metan la pelota ahí, pero no es fácil. Si te vas muy delante con jugadores como Dembélé o Jordi Alba te hacen un pase mortal a la espalda, y si te vienes atrás no le vas a hacer daño. Es complicado porque tienen muchos recursos. Hay zonas del campo donde meten el balón con una facilidad que es letal".

El papel de su equipo: "Tenemos que saber que el Barça es mejor que nosotros, pero es un partido de fútbol. El fútbol nos gusta a todos porque muchas veces el que a priori no es mejor puede ganar. No voy a buscar que superemos al Barcelona, ni que demos más toques, vamos a buscar que ellos no estén cómodos en el campo, y que cuando la tengamos le hagamos daño. Hacerle daño al Barça no se hace con una posesión de ocho pases, se hace por velocidad, pases hacia adelante y esa es la idea".

No es un partido más: "Es un partido importante porque son tres puntos. El Barça es el equipo más atípico de LaLiga Santander, que tiene el jugador más importante del mundo. Futbolísticamente no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar más adelante".

Negredo está bien: "Está preparado, pero lleva un tiempo parado. Yo pienso que la gente que vuelva de la lesión tiene que volver poco a poco. Tiene opciones para salir mañana de inicio, está preparado y puede jugar".

Crecimiento futbolístico a lo largo de su carrera como entrenador: "Futbolísticamente he cambiado poco porque sigo pensando lo mismo. Ahora soy mayor, los años te dan más cosas, más palos en el fútbol, he aprendido un poco más. No por ir más deprisa se llega antes, hay que llegar mejor. Eso lo enseñan las temporadas".