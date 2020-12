Lozano, otra vez positivo por coronavirus

Parecía que la enfermería del Cádiz CF tendía a vaciarse pero el viernes 4 de diciembre se ha conocido una baja inesperada para el partido contra el Barcelona.

El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, anunció en la rueda de prensa telemática que ofreció desde la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) que Choco Lozano dio positivo por coronavirus en una prueba PCR practicada el jueves y por tanto será baja para el duelo frente a la escuadra azulgrana.

Cervera opta por descartar al atacante sin esperar al resultado de otra prueba que tarda 24 horas y el partido se disputa el sábado. El técnico explicó que Lozano llegó de Guatemala sin problemas, "pero dio positivo el jueves en una PCR".

El siguiente paso es esperar los siguientes resultados, pero el técnico dijo que no puede apurar tanto. "Tiene que hacerse una serología y esperar a que que tenga anticuerpos, y eso no es tan rápido. No puedo esperar 24 horas a ver si puede estar. Tengo que saber hoy saber quién está o no disponible. No me gusta meter y sacar jugadores de la lista".

Lozano se une a Juan Cala y José Mari como bajas para el choque de la 12ª jornada de Liga. El hondureño dio positivo por Covid-19 durante la concentración con Honduras que le pilló en Guatemala. Estivo diez días confinado en la habitación de un hotel en el país centroamericano y cuando dio negativo viajó a España para reincorporarse a los entrenamientos del Cádiz CF.

Cuando el delantero parecía que había recuperado la normalidad, vuelve a sufrir un contratiempo a la espera de los resultados de las próximas pruebas. Si todo va bien, Lozano se pondrá manos a la obras para tratar de estar disponible para el partido contra el Celta de Vigo que se disputa el próximo 14 de diciembre en Balaídos.

El ariete se había perdido los dos últimos encuentros (ante la Real Sociedad y el Elche) y ahora tampoco llega a tiempo a la cita con el Barcelona.