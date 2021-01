Lopetegui: "El Cádiz CF es de los rivales más difíciles de superar en la Liga"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, afirmó este viernes 22 de enero que el Cádiz CF, su rival el sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en el arranque de la segunda vuelta de la Liga, es "un equipo bueno, que es capaz de competir sabiendo lo que tiene que hacer con y sin balón" porque dispone de "jugadores perfectamente elegidos para el sistema que tienen".

Lopetegui, en su comparecencia de prensa posterior al entrenamiento y previa al partido de la 20ª jornada, dijo que el de Álvaro Cervera es "un equipo perfectamente construido" y lo consideró "de los rivales más complejos y más difíciles de superar en la Liga", por eso no quiso comentar los avatares del mercado como la inminente venta de Carlos Fernández a la Real Sociedad o el posible fichaje del argentino Papu Gómez.

"Estoy centrado en el partido de mañana, lo único que entra en mis esquemas es el Cádiz CF. Todavía no tengo ninguna noticia al respecto de salidas. Cuando la haya, comentaremos lo que sea pero no vamos a anticiparnos", aseguró el preparador guipuzcoano, que no quiso ir más allá del duelo andaluz ante el conjunto amarillo.

Lopetegui, quien lamentó las bajas de Óscar Rodríguez, lesionado, y de Diego Carlos, positivo por covid-19, dijo que "ojalá que puedan estar de vuelta cuanto antes".

Por ello, instó a los reservas de su plantilla a "estar siempre con el despertador puesto porque en cualquier momento suena. Todos son importantes", también el defensa neerlandés Karim Rekik, con el que apenas ha contado hasta ahora en el torneo de la regularidad.

El zaguero internacional, sin embargo, "puede jugar en cualquier momento si se dan las circunstancias", ya que es un futbolista versátil que actúa "de lateral, de central, en línea de tres o en línea de cuatro" y es uno de los futbolistas adecuados para cubrir la ausencia de Diego Carlos.

El técnico sevillista esperaba expectante el sorteo de los octavos de la Copa del Rey, torneo en el que "la sorpresa es que sorprenda que se eliminen algunos equipos importantes", ya que "a un partido, todos los rivales pueden competir porque las fuerzas se igualan mucho".

Lopetegui también agradeció las palabras cariñosas que le ha dedicado el centrocampista alemán del Real Madrid Toni Kroos, puesto que "ha pasado mucho tiempo, dos años", desde que lo tuvo a sus órdenes, "son de agradecer su opinión y el detalle"