Cervera avala la llegada de Saponjic pero pide algo más para el ataque

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes 22 de enero por la incorporación del delantero Ivan Saponjic, el primer refuerzo del conjunto amarillo en el mercado invernal anunciado por el club.

Cervera expuso que "nos hacía falta algo más arriba, sobre todo velocidad". El técnico se mostró seguro de que "nos puede ayudar viniendo de donde viene (el Atlético de Madrid). Lo hemos visto en vídeos. Es un jugador más y espero que dé el nivel para ayudarnos, estoy convencido de que sí".

El míster avaló la llegada del ariete serbio. "Cuando surgió la posibilidad no dije que no. Si puede echar un mano, perfecto".

Pero el entrenador quiere algo más que considera importante para afrontar la segunda parte de la temporada en busca de la permanencia en Primera División. A priori no es suficiente sólo con Saponjic. "Me gustaría que viniese un jugador de velocidad arriba que también pudiera moverse por fuera", indicó Cervera sobre lo que a su juicio necesita el equipo.

Mientras el mercado continúe abierto (hasta el próximo 1 de febrero), las opciones están abiertas, aunque para que aterricen nuevos futbolistas que apuntalen la plantilla tienen que marcharse otros para dejar fichas libres. Esa es la clave a falta once días para el cierre de la ventana invernal.

El preparador del Cádiz CF no entró en el capítulo de las bajas. No dio nombres aunque respondió cuando fue preguntado por algunos integrantes de la plantilla.

"No sé quién saldrá ni cuándo", dijo sobre las bajas que en teoría tienen que producirse antes del cierre del periodo de inscripciones. "Eso es una cuestión de reuniones para abordar posibles salidas. Ahora ha venido un jugador que llega para cubrir un puesto y echar una mano".

Sobre Bodiger, Cervera explicó que el centrocampista "tenía una oferta de un equipo. He hablado con él pero no voy a desvelar la conversación que hemos tenido. Dije cuál es mi posición, él tiene la suya y no sé cómo se resolverá el asunto. No puedo decir nada más".

El técnico fue preguntado además por Jorge Pombo, que pasó de la titularidad al comienzo de la temporada a jugar muy poco. ¿Por qué no juega Pombo? "Es una decisión mía", indicó Cervera antes de añadir que !pienso en otro jugador antes que él a la hora de hacer la alineación o cuando voy en hacer un cambio. No es otra cosa".