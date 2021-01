La convocatoria del Cádiz CF ante el Sevilla, llena de sorpresas

La convocatoria del Cádiz CF para afrontar el partido contra el Sevilla de la 20ª jornada de Liga (la primera de la segunda vuelta) está llena de sorpresas tanto por los jugadores que entran como los que se quedan fuera.

El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, diseñó una lista compuesta por 21 futbolistas (incluidos cuatro del filial) después de la última sesión antes del encuentro desarrollada en la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real) el viernes 22 de enero. No está el recién llegado Saponjic, que aún no tiene ficha.

El mercado de invierno condiciona la elección. No forman parte de la expedición cadista que se desplazará a Sevilla jugadores que son candidatos a salir en enero. La ausencia de uno de ellos es la sorpresa y su situación puede cambiar en la recta final del mercado.

En la lista no están jugadores que no están en condiciones de participar. Pacha Espino continúa confinado después de dar positivo por coronavirus hace algo más de una semana. Carlos Akapo y José Mari están lesionados y Augusto Fernández aún no está en condiciones de aportar aunque ya se entrena con el grupo.

Las demás ausencias son por motivos técnicos. No siquiera llega Cervera a los 23 jugadores permitidos en el acta del partido. Se quedan fuera Yann Bodiger, Jorge Pombo y Nano Mesa, que están llamados a cambiar de aires a mitad de temporada. La sorpresa es la ausencia de Álvaro Giménez, que en principio no entraba en las quinielas para dejar el equipo.

Fali regresa tras cumplir un partido de sanción y sí figura entre los elegidos Filiip Malbasic aunque no cambia su situación y sigue siendo uno de los candidatos a salir en enero. Lo más llamativo es que el canterano Manuel Nieto entra en la convocatoria en detrimento de Álvaro Giménez.

No es la primera vez que Nieto forma parte de una convocatoria del primer equipo, como tampoco Juan Flere y Marc Baró, que también figuran entre los elegidos para encarar el choque que se desarrolla en el estadio Sánchez-Pizjuán. La principal novedad es la presencia de Javi Martín, lateral derecho del B que se estrena con los mayores. Los cuatro estarán en el acta del encuentro.

Los 21 jugadores citados por el preparador cadista son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan Flere, Iza Carcelén, Javi Martín, Cala, Marcos Mauro, Alcalá, Fali, Marc Baró, Jens Jonsson, Jon Ander Garrido, Álex Fernández, Salvi, Iván Alejo, Jairo Izquierdo, Alberto Perea, Choco Lozano, Álvaro Negredo, Filip Malbasic y Manuel Nieto.