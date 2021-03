Ledesma y Pacha Espino, liderazgo y presencia en el campo

El Cádiz CF ya tiene a dos jugadores que han superado los 2.000 minutos de juego en Liga. Son los casos de Conan Ledesma y Pacha Espino. El portero lo logró hace algunas jornadas, mientras que el lateral rebasó esa barrera gracias a sus 74 minutos frente al Villarreal. Son los únicos que han alcanzado esa cifra, si bien la próxima jornada puede seguirles Álex Fernández y se quedarían muy cerca -si juegan los 90 minutos- Fali y Juan Cala.

Los casos de Ledesma y Espino ponen de relieve la participación y el papel de ambos en Primera División. En el caso del cancerbero, salvo las primeras jornadas de Liga en las que llegaron a debutar en la élite tanto David Gil como Alberto Cifuentes, ha sido indiscutible desde el Athletic Club de Bilbao-Cádiz (0-1) de la cuarta jornada. Desde aquella visita a San Mamés, todos los minutos han sido para el argentino.

Conan Ledesma cuenta con 2.250 minutos fruto de los 25 partidos que ha disputado al completo desde su llegada al Cádiz CF en la primera ventana del mercado de incorporaciones. Álvaro Cervera mantiene la confianza en el arquero a pesar de algunos fallos que han costado caros, aunque también es cierto que en otras ocasiones ha tenido un papel decisivo.

Al 'grupo de los 2.000' se ha unido este pasado fin de semana Pacha Espino. No jugó todo el encuentro en el Estadio de la Cerámica porque fue sustituido en el 74', pero esa cantidad le ha servido para colocarse con 2.012 minutos, después de 24 titularidades en 25 jornadas. Y eso que el uruguayo tuvo que parar a principio de año como consecuencia de su contagio por Covid. Unas jornadas en las que el lateral izquierdo se quedó huérfano porque su recambio, Luismi Quezada, está lesionado de gravedad desde la pasada campaña.

Cuando Espino no ha estado disponible, Marc Baró y Jairo han jugado en su posición en esas cuatro jornadas en las que no pudo estar de inicio. Si el coronavirus no se hubiera cruzado en su camino, el zaguero sería el líder de minutos jugados, por encima de Ledesma.

La bonita pugna por entrar en el 'grupo de los 2.000' tiene como protagonistas a Álex Fernández, Fali y Juan Cala, que son ahora mismo los jugadores que están más cerca para conseguirlo. El centrocampista madrileño suma 1.947 minutos, lo que quiere decir que en condiciones normales debería acumular la cifra necesaria hasta pasar los 2.000 en el choque contra el Valencia. Álex es otra pieza segura para el entrenador.

En cuanto a Fali (1.901) y Juan Cala (1.903), necesitarán al menos dos jornadas para superar la cantidad que ya tienen en el bolsillo Ledesma y Espino. Las sanciones han pasado factura al valenciano y al lebrijano por acumulación de amonestaciones, así como problemas físicos que les han dejado fuera en esporádicas ocasiones. Entre un motivo y otro, la realidad es que han podido pasar los 2.000 minutos semanas antes.

Continuando con la tabla de los más utilizados en Liga, aparece Iza Carcelén con 1.863 minutos. Es otro caso como el de Pacha Espino, aunque en su situación fue una lesión al inicio de la campaña y otra más reciente la que le mantuvieron en la enfermería cinco jornadas. Sin esas dolencias, que aprovechó Carlos Akapo, el portuense estaría dándose la mano con Ledesma y Espino.

La lista de los integrantes de la plantilla del Cádiz CF más cerca de los 2.000 minutos la cierran Jens Jonsson (1.784) y Álvaro Negredo (1.760). El danés tiene una elevada participación como titular, si bien en bastantes ocasiones no llega al cómputo de los 90 minutos porque es sustituido. Un caso parecido al del atacante madrileño, al que debido a su edad Cervera trata de dosificar su esfuerzo.