Jugadores del Cádiz CF salen a correr en la calle

La posibilidad de hacer deporte en la calle desde el sábado 2 de mayo supone el inicio de un nuevo periodo para los futbolistas del Cádiz CF en la crisis del coronavirus. La denominada fase cero de la desescalada permite la práctica de ejercicios en la vía pública (de seis a diez de la mañana y de ocho de la tarde a once de la noche), toda una oportunidad para los profesionales del balompié, entre ellos los del equipo amarillo.

El Cádiz CF autoriza a los jugadores a que salgan de casa para hacer deporte, siempre en solitario y con las pautas establecidas de distanciamiento social, en lugares poco transitados para minimizar riesgos.

Los integrantes de la plantilla se entrenan de manera individual en sus respectivos domicilios desde mediados del pasado mes de marzo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma a causa de la propagación del COVID-19.

Ahora, más de mes y medio después, ya pueden disponer de más movilidad en la calle, aunque sin exponerse demasiado. Paso a paso.

El club permite a los jugadores salir de casa pero en el marco de un plan de trabajo diseñado por el preparador físico del primer equipo, Miguel Ángel Campos. La salida es voluntaria a la espera del poder regresar a la Ciudad Deportiva de El Rosal quizás la próxima semana o la siguiente como muy tarde.

Los miembros del plantel será sometidos a test de detección del coronavirus antes de reanudar las sesiones en las instalaciones ubicadas en Puerto Real, que serán individuales en una primera oleada.

Después de pasar tanto tiempo en sus domicilios, los jugadores empiezan poco a poco para evitar sobresaltos. La prioridad, además de las medidas de seguridad es evitar lesiones justo antes de afrontar una atípica recta final de temporada.

Algunos futbolistas del Cádiz CF corrieron en la calle el primer día que estaba permitido hacer deporte en la vía pública. Carlos Akapo fue uno de ellos y el primero en manifestarse en las redes sociales.

El lateral derecho se tomó con buen humor el ambientazo que se encontró en la calle por la mañana cuando fue a hacer ejercicio. Muchas personas en bicicleta y otras haciendo ‘running’.

Nada más salir de casa a correr, me he dado cuenta de que había marathon y vuelta ciclista. Hoy miraré la tele porque no me había enterado😅😅😅 — Carlos Akapo (@carlosakapo) May 2, 2020

El defensa lo explicó en tono de broma de la siguiente manera en su cuenta de twitter: "Nada más salir de casa a correr, me he dado cuenta de que había marathon y vuelta ciclista. Hoy miraré la tele porque no me había enterado".

Los jugadores del Cádiz CF abren por tanto un nuevo periodo en el que la bicicleta estática deja de tener el protagonismo que adquirió durante la cuarentena y ganan peso otras actividades, en este caso la carreras al aire libre para avisar al cuerpo de la transición hacia un aumento de la actividad.

Todo va encaminado hacia el reinicio de la Liga en el mes de junio si se van cumpliendo sin incidencias todas las fases de vuelta al trabajo.

Restan once jornadas para el final del campeonato y el Cádiz CF reside en el liderato con seis puntos de margen en zona de ascenso directo. El reto en el esprint definitivo no es otro que dar el salto a Primera División. La Liga podría acabar a finales de julio o en la primera quincena de agosto.