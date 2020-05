Jurado: "No me he sentido importante desde que llegué al Cádiz CF"

José Manuel Jurado (33 años) está en el Cádiz CF ante la temporada más difícil de su carrera profesional, después de un recorrido por dos de los tres mejores clubes de España (Real Madrid y Atlético), por la Premier League (Watford) y la Bundesliga (Schalke 04), entre otros destinos.

–¿Cómo lleva el confinamiento un profesional del fútbol acostumbrado a ir de un lugar para otro?

–Estoy deseando poder hacer un poco de vida normal, pero lo estoy llevando bien. No me quejo. Es verdad que se está haciendo un poco pesado porque es una situación nueva para todo el mundo y no estamos acostumbrado a ello.

–Un parón nunca es beneficioso pero, en el aspecto físico, ¿cómo se encontraba cuando le llegó?

–Ya se sabe que no estaba jugando, como la mayor parte de la temporada, y la verdad es que me pilló igual que si hubiera sucedido en octubre. Para mí es lo mismo un mes que otro. Cuando tuvimos que parar yo estaba bien, hace tiempo que me encontraba bien. Lo que pasa es que no estaba contando para el míster. Hay que tener presentes que es difícil manejar esa situación porque un futbolista lo que quiere es jugar siempre, si bien a lo mejor siempre no se puede jugar. Pero al menos sentirte importante dentro del equipo y yo no me he sentido nada de eso desde que llegué al Cádiz.

–¿Hubo posibilidad de llegar al Cádiz antes de hacerlo el pasado verano?

–No. Se dio todo de cara en verano y tanto el Cádiz como yo queríamos lo mismo. Por eso tomé la decisión de fichar.

–Y cuando por fin se produce, vaya papelón le está tocando, ¿no cree?

–Es cierto que vivo con una sensación extraña. Cuando llegué al Cádiz me imaginaba ser un jugador importante para el equipo y poder aportar toda la experiencia que atesoro de mi carrera. Y me estoy encontrando como si fuera un chaval que está empezando en el primer equipo y no cuentan mucho con él; de vez en cuando lo convocan y otras, no. Así me he sentido.

–Ante una situación tan compleja, ¿qué papel están teniendo sus compañeros de equipo?

–Me han arropado muy bien desde un primer momento. Hay muy buen ambiente en el vestuario. Ellos me acogieron muy bien desde el principio y la verdad es que les estoy muy agradecido. Siento el calor y la confianza de los compañeros en cada entrenamiento. Es algo bonito.

–¿Decepción? ¿Contrariedad? ¿Qué siente cuando ve sus números hasta el parón de la Liga?

–Llegué al Cádiz con una idea y está siendo todo totalmente contrario. Se puede imaginar lo que es esto para un jugador. Es algo que nunca me ha pasado. Alguna temporada jugaba más o menos, pero me sentía dentro del equipo y con la sensación de que cuando jugaba era importante para el equipo y ayudaba mucho. A lo largo de una temporada tenía rachas en las que llegaba a sentirme importante dentro de un equipo. Pero lo que estoy viviendo en el Cádiz no lo he pasado nunca. Aquí no tengo la sensación de que vaya a jugar un partido. Es vivir en que no puedo ayudar al equipo ni voy a tener la oportunidad.

–Había voces que le veían como el mejor refuerzo para la segunda vuelta...

–Es verdad que al principio he estado lesionado mucho tiempo y que recaí. Pero también es verdad que me he llevado mucho tiempo bien y entrenando a tope con el equipo, y tampoco he contado para el míster. No me gustaría que dijeran que no estoy en forma y que vengo de una lesión. Eso no vale. Mucha gente viene de una lesión y empieza a jugar poco a poco hasta que coge el ritmo de partidos. Pero conmigo ni siquiera eso.

–Mire a lo más actual. ¿Volverá, de verdad, la Liga?

–Creo que se va a jugar y con el protocolo que están estableciendo parece que se ve la luz al final del túnel para que regrese la competición. No cabe duda que va a ser difícil cumplir con el protocolo porque es algo nuevo, y lo nuevo siempre genera dificultades. Es cierto que no se sabe cómo va a funcionar. Pero debemos ser profesionales y mentalizarnos de que existen situaciones peores a las nuestras. Nosotros debemos cumplir lo que nos digan las autoridades manteniendo siempre mucho cuidado.

–Quizás no ayude en la decisión final la suspensión definitiva que van anunciando otras ligas europeas.

–Cada liga tiene sus razones para ir tomando decisiones pero yo, personalmente, aquí en la competición nuestra me gustaría que se pudiera acabar y que se jugaran los partidos que aún faltan. No veo bien que se acabe tal y como está ahora mismo porque hay algunos equipos que tienen posibilidades en sus objetivos por arriba o por abajo en la clasificación. Son puntos suficientes para que pueda cambiar su situación.

–Firmó un contrato de tres años pero, ¿se ve en el proyecto del Cádiz la próxima temporada?

–Vine aquí el verano pasado con la idea de cumplir mi contrato. Otra cosa y una cuestión diferente será lo que luego piense el club y la idea que tenga respecto a mi situación.

–Sin jugar, parece difícil.

–Viendo que no cuento para nada no sé qué pensamiento puede tener el Cádiz. Siempre me han transmitido que cuentan conmigo, otra cosa es la situación que estoy viviendo ahora mismo.

–Como gaditano de Sanlúcar, ¿qué le parece la afición y el club?

–Para mí es algo espectacular. El Cádiz siempre ha tenido una afición de Primera, de las más grandes de España. Y no lo digo por el hecho de que yo sea de aquí, ya que es lo que demuestra en cada momento la afición. Eso me ha encantado. El club y su estructura, todo a gran altura. Es un buen club para apostar por él con el convencimiento de que hace las cosas como se deben hacer y se merece estar en Primera con un proyecto que le permita asentarse en esa categoría.

–No pretendo hurgar en la herida pero, ¿qué puede aportar Jurado al Cádiz, si es que alguna vez le dejan?

–Todos me conocen y no creo que me corresponda decir nada. Prefiero hablar en el campo.

–¿Le sorprende la exigencia del entrenador? Aquello de correr, correr y correr, y volver a correr.

–Para nada. Después de tantos años en el fútbol he tenido entrenadores de todo tipo. No me sorprende.

–¿Cómo es su relación con Cervera?

–Buena... correcta. Solo que no juego. Los entrenadores son los que deciden. Son decisiones que se toman. Somos veintitantos jugadores y solo pueden jugar once. Cada uno tiene su papel.

–Imagino que tendrá algún deseo en una campaña tan mala en lo personal.

–Ojalá pueda disfrutar la afición y el club de un ascenso; es lo que todos queremos. Sería una satisfacción para todos, y doble alegría para la ciudad después de unos meses tan complicados.