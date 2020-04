El aviso del técnico de un rival directo del Cádiz CF

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Ángel Míchel Sánchez, cree que tras el parón en el fútbol por la pandemia del coronavirus todo será diferente y que el equipo que mejor se acomode a jugar sin público y cada tres días dará "un paso adelante" en la clasificación final.

El Huesca es uno de los rivales directos del Cádiz CF en la pelea por el ascenso a Primera División. El cuadro aragonés ocupa la cuarta posición con 50 puntos, seis menos que los amarillos, que visitarán El Alcoraz en el duelo correspondiente a la 35ª jornada de Liga. Los de Álvaro Cervera ganaron 1-0 en el choque de la primera vuelta disputado en el estadio Carranza con de Choco Lozano.

"El equipo que mejor se adapte dará un paso adelante en la clasificación, porque ahora será totalmente diferente ya que faltan once jornadas que dan mucho de sí, porque es el final de temporada y porque se jugará cada tres días tras un proceso largo de inactividad. Los jugadores no están acostumbrados a esta nueva situación y todo puede variar", señaló en una entrevista publicada en las redes sociales del club con preguntas previas de los medios de comunicación.

Tanto el entrenador del conjunto oscense como sus ayudantes, durante el tiempo que dura el confinamiento, han estado trabajando en distintas facetas para preparar la vuelta a los campos de fútbol y posteriormente a la competición cuando las autoridades sanitarias lo permitan.

"Como lo más importante se hace en el campo y no se puede hacer ahora, cada jugador tiene un plan de trabajo individual para que vuelvan en la mejor forma posible. Los técnicos hemos analizado los partidos que habíamos jugado y a los rivales a los que nos falta enfrentarnos y también con cada jugador hemos preparado individualmente sus características", especificó el entrenador del Huesca sobre las semanas de confinamiento.

A partir de ahora los partidos de fútbol no contarán con la presencia de aficionados en las gradas, algo que a Míchel Sánchez no le gusta nada.

"Será algo nuevo y no me gusta porque el fútbol es un espectáculo para los aficionados. La pasión y el sentimiento que transmiten los seguidores es fundamental para desarrollar nuestro trabajo, pero nos tendremos que adaptar y no sé si será mejor jugar como local o como visitante, pero a lo que nos vamos a tener que enfrentar será totalmente diferente", finalizó el técnico del conjunto azulgrana.