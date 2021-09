Haroyan: "Me he adaptado rápido al Cádiz CF"

Varazdat Haroyan vive sus primeros meses en el Cádiz CF, en el que ya ejerce un papel destacado hasta el extremo de haber marcado un gol y convertirse en el primer futbolista armenio en anotar un tanto en la Liga española.

El defensa central ha sido convocado por el seleccionador de Armenia, Joaquín Caparrós, para disputar dos partidos de clasificación para el Mundial 2022 durante el próximo parón liguero. El combinado armenio visitará a Islandia el viernes 8 de octubre y comparecerá en Rumanía el 11.

Antes de concentrarse con su selección, Haroyan tiene la mente puesta en el encuentro del Cádiz CF contra el Valencia de la octava jornada que se diputa el sábado 2 en el estadio Nuevo Mirandilla (más conocido como Carranza).

El zaguero ofreció una de prensa después del entrenamiento desarrollado el jueves 30 de septiembre en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). Aseguró que su integración en el conjunto amarillo ha sido sencilla y rápida.

"Ha sido muy fácil la integración, seguramente gracias a los compañeros y a la ciudad. Todo está muy bien, los entrenamientos van bien, nos preparamos para el partido ante el Valencia y espero que todo salga bien", explicó el defensa, que espera que su familia pueda llegar el octubre.

Sobre su llegada al Cádiz CF, Haroyan expuso que "me he adaptado rápido, he venido a una de las mejores ligas del mundo y es normal que se note la diferencia. Somos futbolistas profesionales, tenemos que hacer lo que nos diga el míster".

El entendimiento con los compañeros, un problema cada vez menos existente. "Casi todos saben inglés en el vestuario, pero poco a poco voy aprendiendo español. Entiendo casi todo lo que me dice el míster en los entrenamientos. Voy adaptándome poco a poco", indicó Vato, como es conocido por sus compañeros.

Su gol, el que marcó ante el Rayo Vallecano, ha tenido repercusión. "La gente en Armenia está muy alegre por mi gol, me escriben por redes sociales. Estoy alegre por haber marcado, pero un poco triste por el resultado. Mi pensamiento es seguir trabajando y marcar más goles. En mi carrera siempre ha sido el resultado lo más importante, aunque estoy alegre por mi gol".