Getafe - Cádiz CF: una baja muy importante en el cuadro madrileño

El Cádiz CF afronta con numerosas bajas el partido contra el Getafe correspondiente a la 12ª jornada de Liga (lunes 6 de noviembre) mientras el cuadro madrileño está pendiente del estado de varios de sus futbolistas.

Una baja segura en los locales es la del centrocampista Mauro Arambarri, quien con una grave lesión en la rodilla derecha (rotura parcial del menisco externo y de uno de los fascículos del ligamento cruzado anterior) estará fuera de combate entre seis y ocho meses.

La de Arambarri, lesionado hace un par de semanas, es una ausencia importante para los azulones y su entrenador, José Bordalás, busca alternativas para cubrir ese hueco en la media. El central Djené es una solución que ha empleado y podría mantener el técnico en el choque frente al Cádiz CF.

Arambarri fue sustituido en el descanso del partido que disputó su equipo este sábado ante el Betis. Aparentemente, no había sufrido ninguna lesión durante el transcurso del duelo, pero su entrenador José Bordalás dejó al medio charrúa en el banquillo para sacar al terreno de juego a Omar Alderete.

El uruguayo pasó por el quirófano y se perderá lo que resta de temporada. El jugador, de 28 años, no tiene suerte con las lesiones. El pasado curso se perdió casi todos los partidos de su equipo por culpa de una lesión en un tobillo. Apenas disputó trece encuentros, sólo uno de ellos completo, y esperaba culminar su reaparición este curso.

Arambarri pasa a formar parte de la enfermería junto a Enes Ünal, también lesionado de gravedad a final del curso pasado precisamente durante un partido ante el Betis en el Benito Villamarín.

El lateral derecho Damián Suárez ha tenido problemas en un abductor pero no está descartado para la cita con el Cádiz CF, para la que en principio sí estarán disponibles el central Gastón Álvarez y el lateral zurdo Angileri tras dejar atrás lesiones de carácter leve. La duda es si están preparados para ser titulares el lunes. Luis Milla, que tuvo una dolencia muscular, ya ha vuelto a jugar aunque no parece fácil que pueda partir en el once inicial.