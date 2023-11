La mala relación entre el Getafe y el Cádiz CF: Vizcaíno ya ha decidido si irá o no al palco del Coliseum

El Cádiz CF visita al Getafe el lunes 6 de noviembre en el partido de clausura de la 12ª jornada de Liga. Es un encuentro que tiene miga porque se miden dos escuadras que están metidas en la pelea por la permanencia en Primera División.

Una vez superado el trámite de la primera eliminatoria de la Copa del Rey (con una incertidumbre que nadie esperaba ante el modesto Badalona Futur de Segunda Federación), el conjunto gaditano se prepara desde el jueves con la idea de realizar una buena actuación y optar a los tres puntos en su comparecencia en territorio madrileño.

Azulones y amarillos se ven las caras en una etapa de malas relaciones entre los clubes a nivel institucional. La entidad cadista está enfadada con la getafense porque considera que el club de la ciudad ubicada en el sur de la Comunidad de Madrid negoció y cerró un acuerdo para el fichaje de Anthony 'Choco' Lozano para la campaña 2023-24 en las últimas semanas de 2022 y con ello se saltó la normativa.

Lozano acababa contrato con el Cádiz CF el 30 de junio de 2023 y podía comprometerse con cualquier equipo pero a partir del 1 de enero, no antes. El club del Nuevo Mirandilla ya se movió en diciembre de 2022 para poner el grito en el cielo por un hecho que estimaba que era ilegal.

El Cádiz CF trasladó el asunto a la Real Federación Española de Fútbol (cuando aún mandaba Luis Rubiales) para que investigara el caso pero la RFEF dio carpetazo al asunto. Denunció la posible irregularidad del Getafe también ante LaLiga, que no ha resuelto después de varios meses, aunque todo apunta a que la cosa quedará en nada porque es harto complicado demostrar con hechos que el club madrileño negoció y llegó a un acuerdo con Lozano en los últimos meses de 2022 cuando no podía hacerlo hasta a partir del 1 de enero.

La mala relación entre los presidentes de ambos clubes es conocida por el cruce de declaraciones. El máximo responsable del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, dijo hace unos meses en la Cope que "equipos como el Getafe y presidentes como el del Getafe son el malísimo ejemplo del fútbol de trampa, del fútbol manipulación y un intento de atacar a un rival directo de una manera zafia. Ese es un fútbol de tramposos y a los tramposos ya los hemos echado del fútbol. Si fuera por mí, descendería al Getafe por el comportamiento que ha tenido".

Vizcaíno había dicho semanas antes en Movistar + que "me parecería mezquino que el Getafe hubiera fichado al Choco Lozano jugándose las papas con nosotros".

El presidente del Getafe, Ángel Torres, se defendió diciendo que "Nosotros siempre cumplimos la ley. A partir del 1 de enero cualquier futbolista libre lo puede traer tanto el Getafe como cualquiera. Los buenos futbolistas normalmente nos ha tocado ir al mercado, comprarlos. Si llega algún futbolista libre es que su equipo ha hecho una mala gestión por no conseguir renovarle".

Vizcaíno criticó además a Torres se interesó por Espino cuando ambos equipos se jugaban la salvación. "Pacha me dijo que todos los días estaban llamando para sentarse con él, en plena competición. Son métodos ya denunciados y se lo dije a Javier Tebas".

La mala relación es evidente. En semejante situación, ¿habrá encuentro entre ambos en el partido del próximo lunes?

En principio no habrá reunión de directivas en un almuerzo pero no por el mal rollo existente sino porque no es habitual que el Getafe organice comidas al menos con el Cádiz CF.

¿Asistirá Vizcaíno al palco del estadio del Getafe? Fuentes del club señalan a este periódico que el presidente del conjunto amarillo estará en el palco del Coliseum porque una cosa es que no haya entendimiento con la otra parte y otra es la representación institucional, que es la que ejercerá el mandatario cadista en el asiento que le asigne el club anfitrión. Será inevitable que los dos presidentes se vean en el palco y lo normal es que se den la mano en una señal de respeto mutuo.

Ángel Torres estuvo en el palco del Nuevo Mirandilla en el encuentro de la pasada temporada disputado el pasado mes de marzo cuando el conflicto ya está abierto.