Los futbolistas del Cádiz CF que jugaron 120 minutos en la Copa y tienen difícil ser titulares ante el Getafe

El Cádiz CF tenía poco que ganar y mucho que perder en el partido contra el Badalona Futur de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Se clasificó para la segunda ronda con más pena que gloria después de no poder ganar durante los 120 minutos de juego y tener que recurrir a la tanda de penaltis.

El encuentro sirvió para que los jugadores menos habituales en las alineaciones de la Liga formasen parte del once inicial. Los que suelen ser titulares ocuparon plaza en el banquillo o ni siquiera viajaron a Barcelona.

El Cádiz CF cumplió el objetivo de meterse en el siguiente cruce pero no lo hizo como hubiese querido. El entrenador, Sergio González, no estaba nada contento después del encuentro porque el deseo era pasar con una victoria y no tener que llegar hasta los lanzamientos desde los once metros.

El partido se hizo muy largo, más lo que preveía un conjunto gaditano que no esperaba tener que prolongar el duelo hasta las dos horas con el obligado paso por una prórroga que fue un castigo.

El preparador cadista hizo todos los cambios permitidos, cinco y uno más en el tiempo extra, para repartir minutos y evitar el sobreesfuerzo de sus futbolistas.

Aunque el técnico realizó media docena de sustituciones, no pudo evitar que cinco jugadores sufriesen un desgaste de 120 minutos. De los que participaron de principio a fin, el menos que se cansó fue David Gil por su puesto específico de portero.

Cuatro jugadores de campo estuvieron sobre el tapete todo el tiempo: Joseba Zaldua, Gonzalo Escalante, Maxi Gómez y el canterano Adrián Miranda.

El joven del filial vuelve a ponerse a las órdenes de Alberto Cifuentes y David Gil regresará a la suplencia en la Liga en beneficio de Jeremías Conan Ledesma. Los otros tres futbolistas que acumularon más minutos lo tienen complicado para ser titulares en el choque contra el Getafe (12ª jornada) que se disputa el próximo lunes 6 de noviembre en el municipio madrileño.

Zaldua está ejerciendo el papel de suplente en la Liga, pero Escalante y Maxi Gómez sí han aparecido más veces en el once titular, aunque esta vez lo tienen más complicado después de haber jugado 120 minutos cinco días antes. El entrenador tendrá que decidir si están en condiciones de partir de inicio o esperan turno en el banquillo.