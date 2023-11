Sancionados tres jugadores del Cádiz CF y alegaciones del club desestimadas por el Comité de Competición

El Cádiz CF deja atrás la Copa del Rey (hasta la segunda eliminatoria) y se centra de nuevo al cien por cien en la Liga, que es lo que realmente importa.

El conjunto amarillo pone la mirada en el encuentro ante el Getafe que el lunes 6 de noviembre cerrará la 12ª jornada del campeonato. Un choque de máxima relevancia al tratarse de dos escuadras que pelean por el idéntico objetivo de la salvación.

El cuadro madrileño llegará a la cita ubicado en la 13ª posición con 12 puntos. El Cádiz CF, algo más apurado en la 15ª plaza con 10, con la oportunidad de dar un salto pero con el peligro de acercarse a la zona de descenso, de la que está a una distancia de cuatro puntos.

El equipo de Sergio González encara el próximo duelo sin varios jugadores. Además de los lesionados, hasta tres futbolistas se pierden la cita por sanción federativa, todos por el mismo hecho: acumulación de cinco cartulinas amarillas.

El Comité de Competición ha castigado con un partido a Fali, Iván Alejo y Rubén Sobrino. Los tres vieron en el choque frente al Sevilla la quinta cartulina de la temporada. No es habitual que tres jugadores cumplan sanción en una misma jornada, pero el Cádiz CF afronta una situación atípica.

Ninguno de los tres participó en el duelo copero pese a que tienen obligado descanso y no podrán estar disponibles como poco hasta el encuentro contra el Mallorca programado para el domingo 12 de noviembre (episodio liguero número 13). Fali y Sobrino no viajaron a Barcelona por problemas físicos e Iván Alejo estuvo en el banquillo aunque no llegó a saltar al césped en el partido frente al Badalona Futur.

La entidad cadista presentó alegaciones para intentar anular la tarjeta que el colegiado César Soto Grado mostró a Iván Alejo al cometer un error en el acta en la exposición del motivo de la amonestación. El árbitro explicó que sacó tarjeta al extremo "por levantarse del banquillo y desaprobar con gestos unas de mis decisiones". Alejo estaba jugando y no en el banquillo.

El propio Soto Grado corrigió el error con un anexo en el que expuso que el 11 del conjunto gaditano fue amonestado "por desaprobar con palabras y acciones una de mis decisiones y no como aparece en el acta".

El Comité de Competición desestimó las alegaciones presentadas por el Cádiz CF, que se agarró a la explicación inicial del árbitro para pedir la retirada de la cartulina mostrada a Alejo. Pero una vez que el juez de la contienda rectificó en el anexo, ya no hubo lugar a la invalidación de la tarjeta.