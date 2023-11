Copa del Rey: el entrenador del Cádiz CF usa una palabra para mostrar su descontento

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, compareció en rueda de prensa después del encuentro contra el Badalona Futur de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en Vic (Barcelona). El duelo se resolvió a favor de los amarillos en la tanda de penaltis tras el empate a cero que imperó en el marcador después de 120 minutos de juego.

El preparador cadista se mostró muy deportivo con el rival por su buen papel. El equipo catalán integrante del grupo 3 de Segunda Federación, se lo puso bastante difícil al Cádiz CF.

"En primer lugar, felicitar al Badalona Futur por el gran partido que ha hecho, pero no nos ha sorprendido porque lo teníamos bien estudiado", manifestó el técnico minutos después del encuentro.

Aseguró que "sabíamos de la dificultad del partido". Sergio González, pese a la clasificación para la segunda ronda, no estaba contento del todo a tenor de sus palabras. "Me voy rabioso porque nosotros no hemos sido nosotros. Hemos estado descendientes y contemplativos". No le gustó su equipo aunque finalmente sacó adelante la eliminatoria.

El billete del Cádiz CF para el siguiente cruce llegó en la tanda de penaltis. Llegar al desempate desde el punto fatídico no le gustó nada al entrenador, que esperaba haber ganado durante los 90 minutos o en el tiempo extra llegado el caso. Así, no ocultó que "me voy rabioso porque teníamos que haber conseguido un pase más contundente y con una victoria. La calidad se tenía que notar en la tanda de penaltis y con un portero de nuestro nivel, en teoría teníamos más opciones de llevárnosla y eso es algo que también forma parte del juego".

Sobre la tanda de penaltis, recordó que el Cádiz CF ni siquiera llegó a ella en la primera ronda copera ante el Real Unión Irún de la pasada campaña. Comentó al respecto que "en Irún no nos dio tiempo. Cuando en el 93 estábamos preparando la prórroga, nos llegó el mazazo".

Este año sí hubo lanzamientos de penalti para dilucidar el ganador y Sergio González explicó lo que dijo antes del inicio de los disparos desde los once metros: "La charla previa a la tanda ha sido de total confianza independientemente de lo que había pasado en el partido, que ya lo analizaremos y corregiremos".