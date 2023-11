Copa del Rey: el Cádiz CF evita el ridículo en la tanda de penaltis

El Cádiz CF se complicó tanto la vida ante el Badalona Futur que coqueteó con la eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey ante un rival muy modesto al que sólo pudo doblegar en la tanda de penaltis después de tirar a la basura 120 minutos en los que no fue capaz de pasar del empate sin goles. El terreno de césped artificial no puede ser una excusa.

El conjunto amarillo estuvo rematadamente mal, como si le importase un bledo el torneo, y pasó al siguiente cruce desde los lanzamientos de once metros, donde sí mostró el acierto que no había tenido durante el encuentro para imponerse 2-4 (no fue necesario llegar al quinto turno).

Como era previsible, Sergio González hizo una rotación completa, un once totalmente nuevo respecto al reciente partido de Liga contra el Sevilla. Entre las novedades destacó el estreno esta temporada de David Gil Víctor Chust y el debut con el primer equipo de los canteranos Adrián Miranda (central) y Julio (lateral izquierdo).

Y algo más que llamó la atención por tratarse de un hecho poco frecuente. Los amarillos partieron con un 4-3-3, una apuesta netamente ofensiva que era toda una declaración de intenciones. Maxi Gómez, Negredo y Sergi Guardiola (este último ayudante en la medular-tres cuartos) debía ser en teoría un arsenal más que suficiente para marcar diferencias sobre un adversario que milita tres categoría por debajo (Segunda Federación). De nada sirvió juntar tres puntas.

Los visitantes aplicaron una presión alta con la idea de que se jugase sólo en la parcela del cuadro catalán. Robaron una y otra vez en campo contrario pero no les resultó nada fácil generar ocasiones. La primera y casi única en el primer acto fue en el minuto 14 con un cabezazo desviado de Negredo (a centro de Joseba Zaldua) desde el corazón del área y libre de marca. No es habitual que el veterano delantero.

El desarrollo del primer periodo fue el esperado. El favorito se hizo con el mando sin rodeos ante un modesto encerrado con orden, cada vez más seguro de lo que hacía y sin renunciar a la contra. En el 25, Víctor Valverde avisó con un disparo desde el interior del área que no llegó a más porque el cuero rebotó en Adrián Miranda antes de que David Gil se hiciese con él.

La presión asfixiante no tuvo efecto. El Cádiz CF, con un dominio superficial, no fue capaz de abrir la lata en los compases iniciales y el Badalona Futur se creció hasta el punto de disponer la oportunidad más clara en el 29 abortada por David Gil con un paradón en el mano a mano con Sergio Cortés. El portero evitó el 1-0 que hubiese supuesto con un serio contratiempo.

Replicó de inmediato Negredo aunque con un flojo remate a las manos del arquero. El partido fue girando a favor de los intereses de los locales, que dispararon más veces que un Cádiz CF que fue perdiendo peso de manera inexplicable.

El árbitro se comió un claro penalti sobre Zaldua, derribado dentro del área en el 33, antes de una oleada de disparos de un conjunto catalán que sorprendió una y otra a la contra a un equipo amarillo que destiló una preocupante pasividad en labores defensivas.

En el 36, Áleix Roig tiró fuera. Lo hizo en el 38 Albert Torras a las manos de David Gil. En el 40, Espínola fuera cerca del larguero. En el 41, Jaume Pascual desde el balcón del área con una buena respuesta de David Gil, sin duda el mejor de los amarillos en una primera parte que finalizó sin goles y con equilibrio en el juego, sin diferencia entre un equipo de Primera y otro de Segunda Federación. El Cádiz CF fue a menos hasta ofrecer una sensación muy pobre, sin tirar a puerta, como si no quisiera saber nada de la Copa.

La incógnita en la reanudación era si el Cádiz CF se lo iba a tomar en serio. Volvió a presionar arriba, volvió a ejercer un dominio estéril mientras el tiempo fue pasando sin que nada sucediese, sin dar la impresión de poder dar el golpe necesario para pasar de ronda.

Sergio González no esperó demasiado para mover el banquillo. Antes de la hora de partido dio entrada a Kouamé y Robert Navarro sin cambiar de dibujo. El futbolista cedido por la Real Sociedad activó el ataque mientras los de casa lo seguían intentando. En el 61 y el 63, paradas de David Gil tras sendos tiros de Víctor Valverde.

La eliminatoria llegó donde no querían los amarillos, con una obligada resolución en la recta final, en la prórroga o en los penaltis. Rubén Alcaraz y Lucas Pires saltaron al césped en los instantes más calientes cuando los visitantes pasaron a jugar con cuatro medios y dos delanteros, uno de ellos Robert Navarro, quien en el 73 no aprovechó en el mano a mano con el portero.

Los cambios y el nuevo dibujo despertaron a un Cádiz CF que, después de haber desperdiciado buena parte del tiempo, quiso hacer al final lo que no había hecho antes. Apretó el acelerador para intentar ganar sin tener que llegar a la prórroga. El dominio fue absoluto y el gol estuvo cerca en el 81 con un cabezazo de Zaldua que despejó el cancerbero y el posterior remate de Robert Navarro que estrelló el esférico contra un zaguero.

Chris Ramos entró en los últimos minutos en busca del gol y Robert Navarro pasó al extremo izquierdo. En el 87, Ortega evitó el 0-1 tras un testarazo de Maxi Gómez en la tercera ocasión clara de los amarillos, que no dieron para más y el encuentro se fue al tiempo extra de media hora, un castigo para el Cádiz CF y una justa recompensa para los anfitriones.

La prórroga se convirtió en una peligrosa cuenta atrás hacia la tanda de penaltis que los gaditanos trataron de evitar a toda costa con más empuje que eficiencia, con escasos argumentos, sin una sola oportunidad en la primera parte de la prórroga y con sólo 15 minutos por delante para esquivar la ruleta rusa desde los once metros.

Zaldua no encontró puerta en un remate a bocajarro nada más empezar un segundo acto que el Cádiz CF jugó en superioridad numérica desde el minuto 108 tras la expulsión de Segura.

Con un jugador más, el asedio fue permanente en busca del gol de la victoria. En el 112, un inocente cabezazo de Maxi Gómez llevó el balón a las manos de Ortega. Los centros al área fueron constantes pero no hubo manera. Es más, fue el local Peque Polo el que estuvo a centímetros del gol con un zurdazo que se marchó cerca del poste.

120 minutos para nada para vergüenza del Cádiz CF. Ni con un jugador más fue capaz de hacer lo mínimo y el duelo resolvió desde el punto fatídico.

No fue necesario llegar al quinto lanzamiento en la tanda. Marcaron Maxi Gómez, Robert Navarro Kouamé y Lucas Pires. Por los locales tiró fuera Zourdine y David Gil paró el lanzamiento de Xiker. El 2-4 en los penaltis dio el pase al Cádiz CF