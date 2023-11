El Getafe se da un festín en la Copa antes de enfrentarse al Cádiz CF con un gol de un ex del equipo amarillo

El Getafe, próximo adversario del Cádiz CF en la 12ª jornada de Liga (lunes 6 de noviembre), no dio ninguna opción y goleó al Tardienta (0-12) y no tuvo ningún problema para pasar a la siguiente eliminatoria en la Copa del Rey ante un rival de la regional aragonesa, que no pudo oponer ninguna resistencia hasta el punto de quedar en evidencia tantas categorías deportivas que hay entre ambos equipos.

Pronto encarriló el partido el Getafe con el gol de John Patrick en el minuto 5, y anteriormente Lozano ya mandó un balón al poste en pleno dominio del equipo madrileño que encerró al Tardienta que se tuvo que echar atrás defendiendo todo el equipo los ataques del rival.

Con el marcador de 0-2 en los primeros quince minutos el Getafe ya se relajó y no asedió tanto el área del Tardienta aunque tan apenas pasó del medio campo, y todo el fútbol lo puso el equipo visitante llegando muy fácil a los metros finales como la que tuvo Aleñá en el minuto 29 con todo a su favor que envió el balón alto.

Conforme pasaron los minutos fueron cayendo los goles en la portería del Tardienta que se vio incapaz de poder salir de su área, ya que tuvo que achicar agua por todas las partes, y su portero Pardo tener que intervenir en bastantes ocasiones, para parar la sangría de goles que encajaban con cinco tantos en la primera parte del partido.

Tras el descanso el Getafe jugó a medio gas ante el voluntarioso equipo del Tardienta que no pudo atajar el poderío ofensivo del rival y siguió encajando goles; por lo que entre la diferencia en el marcador y los cambios de jugadores no tuvo ningún interés el partido, aunque los aficionados del cuadro aragonés siguieron animando hasta el final como todo el encuentro.

Marcaron por el Getafe Óscar Rodríguez (3), Greenwood (2), Borja Mayoral (2) y uno Jon Patrick, Martín, Duarte, Latasa y Anthony 'Choco' Lozano, este último futbolista del Cádiz CF las últimas cuatro temporadas antes de recalar en el cuadro madrileño. El delantero sumó 124 partidos oficiales como integrante del conjunto amarillo.