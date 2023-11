Álvaro García elogia a Cervera: "Mi vida cambia cuando él llega al Cádiz CF"

Quién sabe si la carrera futbolística de Álvaro García hubiese tomado otros derroteros de no haber coincidido en el Cádiz CF con Álvaro Cervera, quien fue su entrenador durante los tres cursos que estuvo en el conjunto amarillo.

El extremo izquierdo habla de Cervera en una entrevista en Jot Down Sport. No puede ser más claro: "Mi vida cambia a raíz de llegar Álvaro Cervera (sustituyó a Claudio Barragán). Jugaba quince o veinte minutos, pero una vez que llega él, cambia todo. Empiezo a jugar por banda, porque él quiere extremos rápidos con lo que yo ya no tenía que jugar por dentro, sino como extremo puro y entonces logro que mis cualidades brillen más".

El utrerano cuenta curiosidades de Cervera: "Es un hombre muy peculiar. No es de muchas palabras. Pero con los que se abre lo hace de verdad. Yo puedo contar mi caso. Sobre todo, porque al final, me veía a mí como si fuese él cuando fue futbolista. Álvaro jugaba a pierna cambiada. Era zurdo pero lo hacía por la derecha. Y siempre me contaba que si en un partido metía dos goles sentía que ya tenía crédito para dos o tres semanas. Y se relajaba. Y hasta que la gente no se le echaba encima no volvía a apretar otra vez. Y me decía: 'Álvaro, tú no hagas eso, ni se te ocurra'".

Y cuenta más cosas: "Me viene a la memoria el recuerdo del último partido de Liga de Segunda B, antes del play off. De repente, en la charla prepartido, se puso a hablarnos de la vida y nosotros nos quedamos mirándonos. Y él, mientras tanto, contándonos un cuento de una tortuga y una liebre. ¿Qué está contando este hombre?, nos decíamos. Pero luego, cuando terminó, todos nos dimos cuenta de que nos ayudó a dejar la mente en blanco, a liberarla y cuando volvimos a meternos en el partido lo hicimos con más ganas, porque Álvaro era así".

Dice Álvaro García de Cervera que "es un hombre con unas capacidades importantes. Recuerdo, incluso, la primera parte de ese play off frente al Racing. Nos llegaban por todos lados. Y, al final, ganamos 0-1, porque en el descanso cambió un par de cosas. Era un hombre capaz de tocar una cosa para que cambiase todo. Tiene esa magia. Es muy inteligente en ese sentido".

Cuando el utrerano se iba a ir del Cádiz CF, "Álvaro (Cervera) actuó siempre como un padre. En todo momento estuvo conmigo. Él y su segundo Roberto, que es un pedazo de tío".