Fichajes Cádiz CF: dos extremos mejor que uno

El desarrollo del verano ha ido cambiando las prioridades en el Cádiz CF. El mal arranque de la temporada 2022/23 (derrota en las dos primeras jornadas de Liga), las evidentes lagunas en el juego y las lesiones de algunos integrantes de la plantilla hacen que el club se centre sobre todo en las bandas en la recta final del mercado.

La idea de los responsables deportivos hace algunas semanas era acometer el fichaje de un extremo. El plan pasa ahora por la llegada de dos jugadores de banda en lugar de uno si es posible.

Reforzar el costado izquierdo es el objetivo antes del cierre de la ventana estival, aunque en el club buscan futbolistas que sean capaces de amoldarse a más de una posición, es decir que puedan desenvolverse en las dos bandas o en algún caso que puedan jugar en punta.

Hay varias opciones abiertas, aunque los nombres que suenan con más fuerza son los de los extremos Theo Bongonda, miembro del Genk, y Brian Ocampo, futbolista del Nacional de Montevideo. Hay negociaciones en marcha por los dos aunque no son operaciones sencillas.

El belga-congoleño (26 años) puede actuar de delantero además de ejercer de extremo (sobre todo izquierdo) y el uruguayo de 23 años (ocuparía la plaza de extracomunitario que le queda libre al Cádiz CF) puede jugar en un costado un otro.

En los últimos días de mercado se multiplican los movimientos a nivel general, se flexibilizan posturas y surgen un sinfín de ofrecimientos. Una especie de locura a la que no es ajeno el Cádiz CF, que tiene algo más de una semana para rematar la confección de la plantilla.

Si no surgen contratiempos, llegarán dos caras nuevas (además de otras que ya aterrizaron en verano) que reforzarán las bandas del conjunto gaditano. No es descartable que se incorpore un tercer jugador más, en este caso un delantero, siempre que haya alguna posibilidad interesante para el equipo. Si es sub'23, sería casi más fácil al no ocupar una licencia profesional. Por ejemplo, Juan Miguel Latasa, delantero de la cantera del Real Madrid.