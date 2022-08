El Cádiz CF rectifica: ya no es obligatorio activar el carné para los partidos

El Cádiz CF recula. La afición está enfadada, entre otras cuestiones, por tener que activar el carné antes de los partidos de casa, pero a partir de ahora la medida deja de ser obligatoria. Así lo anunció el martes 23 de agosto el vicepresidente del club, Rafael Contreras. Lo hizo dos días después del duro comunicado lanzado por 22 peñas federadas. El club tomó buena nota dio marcha atrás.

"El objetivo esencial es que todo se traduzca en un apoyo explícito al equipo, que todos estemos unidos", señaló en rueda de prensa Contreras.

Entró en materia con el controvertido asunto de la activación del carné. "Hay un marco irrenunciable en el que el club tomas las decisiones: uno, por seguridad y la responsabilidad que conlleva la organización de un evento con muchas personas; dos, por el apoyo al equipo, con lo que se busca que el estadio se convierta en un fortín como en las últimas seis jornadas de la pasada temporada".

Contreras hizo autocrítica: "Quizás no lo hemos sabido explicar, la activación del carné nos ayuda a llenar el estadio, nos da información de quién viene y nos permite interactuar con el abonado".

"No es un motivo económico, no es lo que se busca. Se busca que el estadio esté lleno de cadistas", insistió el vicepresidente, que entonó el "mea culpa" por la situación creada.

Contreras anunció que el club retira la obligación de activar el carné antes de cada partido en casa, aunque mantiene la medida que considera útil para obtener información. "Trataremos, como siempre hacemos, de ayudar a aquel abonado que tenga problemas". Pasa de ser obligatorio a voluntario y dijo que no compromete la seguridad.

La entidad cadista pasa de anunciar que sin activar el carné no podía acceder al estadio en el próximo partido a rectificar. Ya no es obligatorio.

Indicó Conteras que en el primer partido de Liga, ante la Real Sociedad, la cifra de carnés activados fue de 14.770. Para el siguiente, frente al Athletic de Bilbao, ya se han superad las 10.000 activaciones con el plazo abierto hasta las tres de la tarde del jueves.

"El objetivo es que el lunes esté todos a una animando al equipo, que nos critiquen a la directiva pero cuando el balón ruede que todo el cadismo sea uno animando al equipo", sostuvo el empresario, que invitó a los abonados que no puedan ir al encuentro ante el cuadro vasco que "a otro cadista. Queremos que el estadio sea un fortín".

"Queremos quitar ruido, despejar la maleza de lo esencial que es el equipo", recalcó Contreras, que focalizó la digitalización como "uno de los ejes estratégicos del fútbol".

Explicó que "hay realidades operativas que ayudan a la gente". Puso un par de ejemplos: "Se han eliminado colas de cinco horas en la campaña de abonados. Hemos reducido muchos los costes de la gente de la provincia, que no tiene que desplazarse al estadio a sacar el carné.

"Tomamos medidas con mayor o menor acierto, pero la intención es seguir interactuando con los abonados sin que nadie se arrogue la interlocución de nadie. Recibimos muchas sugerencias que estudiamos", aseguró el vicepresidente del Cádiz CF.

El acceso al estadio está siendo difícil por problemas en los tornos. "Lo reconocemos y asumo la responsabilidad de las incidencias. LaLiga está haciendo una auditoría. Lo estamos revisando con la intención de reducir nivel de incidencia en el acceso al estadio".

Subrayó Contreras que "no queremos violentar a los abonados, que son libres de activar el carné. Pido que lo haga, que nos ayude a tener información y a interactuar".

Reconoció que la activación de los carnés "se convierte en un elemento de batalla es que lo estaremos haciendo mal". Afirmó además que la activación del carné no es obligatoria y que nadie se ha quedado sin entrar si no lo ha activado. "No hemos impedido la entrada a nadie que no hubiese activado el carné. Daremos incentivos a la activación, pero no es obligatorio".

"Estamos para escuchar a la gente. Si eso genera ruido, lo retiramos, pero pedimos que se siga haciendo porque nos da información. La idea es seguir mejorando con las recomendaciones del Ministerio del Interior por seguridad", dijo Contreras antes de insistir: "el que no pueda venir que invita a otro cadusta. Lo que nos pide el equipo es que el estadio sea un fortín".

¿Cómo se puede ceder un carné? "En la activación, el que no venga que identifique a quien le sustituya. Eso lo venimos haciendo en los últimos años", expuso Contreras.

"Estamos siendo muy flexibles. No hay connotación coercitiva la activación del carné. La realidad es que los grandes eventos están abocados a la identificación por seguridad. Para nosotros es esencial que el estadio esté lleno de camisetas amarillas", añadió.