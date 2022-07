Fichajes Cádiz CF: los delanteros que más suenan

Un centrocampista, un extremo y un delantero. Esas son las tres prioridades que establece el Cádiz CF para terminar de rematar la plantilla después de los tres fichajes ya cerrados en la primera parte del mercado de verano. No se puede descartar que llegue algún futbolista más además de los que tiene que aterrizar para reforzar esas tres posiciones.

El ariete es la misión más complicada. No son pocos los equipos que andan buscando delanteros, que suelen ser los más caros del mercado porque son los especialistas del gol. Y el gol se suele pagar a precio de oro.

En la entidad cadista no oculta desde el comienzo de la época estival que pretende incorporar un atacante que se una a Lozano, Negredo, Lucas Pérez y Álvaro Giménez si este último se acaba quedando en el equipo amarillo (le queda un año). Rubén Sobrino tiene papeletas para ubicarse en la banda derecha, sobre todo en el arranque de curso toda vez que Iván Alejo aún no puede trabajar con el grupo mientras sr recupera de una lesión.

Numerosos delanteros están llamados a cambiar de aires antes de las doce de la noche del próximo 1 de septiembre, fecha fijada para el cierre de la ventana de fichajes. Algunos están fuera del alcance del Cádiz CF, como son los casos de Mariano y Borja Mayoral, pertenecientes al Real Madrid y con salarias muy elevados.

En el club del estadio Nuevo Mirandilla son conscientes de que la dificultad que entraña la búsqueda de un delantero. Quieren hilar fino para no repetir el error del pasado verano con Florin Andone. El punta cedido por el Brighton & Hove Albion tuvo un paso casi inédito y además con un sueldo muy alto.

Son varios los nombres que salen desde el comienzo del verano. El que más suena en los últimos días es de Paco Alcácer. El Villarreal le quiere dar salida para hacer hueco a Cavani pero no es fácil. El Celta de Vigo se ha interesado en el valenciano pero se ha topado con un sueldo por las nubes que ejerce de palanca de freno. El Cádiz CF no se puede acercar a lo que cobra.

Uno de los que más gusta es Toni Martínez, delantero del Oporto que ya sonó en el mercado de invierno (como Alcácer). El murciano, con tres años más de contrato con el cuadro portugués (hasta 2025), parece que está vez sí saldrá y el Cádiz CF anda al acecho para conseguir su cesión. Se abre un compás de espera hasta que se aclare la situación del jugador.

Roger Martí tiene muchas posibilidades de marcharse del Levante tras el descenso del conjunto valenciano, con el que tiene contrato hasta 2024. La reciente visita del ariete a las instalaciones de El Rosal desató las especulaciones, aunque a día de hoy no hay nada. Es una opción muy difícil para el Cádiz CF porque tendría que pagar al Levante por el fichaje y además hacerse cargo de un alto salario.

Loren Morón regresó al Betis tras su paso por el Espanyol en calidad de cedido y todo apunta a una nueva salida del cuadro verdiblanco, al que está unido hasta 2024. No es una opción prioritaria para el Cádiz CF, aunque no está descartado si en la recta final del mercado no hay otras posibilidades.

Uros Djurdjevic es el referente ofensivo del Sporting de Gijón en las últimas temporadas y ahora que sólo le queda un año más de contrato puede surgir la oportunidad de que el montenegrino dé el salto a un club de Primera. El Cádiz CF se ha interesado por él en los últimos años pero sin ir a más. Para acometer su fichaje habría que pasar por caja.

Hay muchas opciones abiertas y puede haber algún tapado por el que el club se esté moviendo en la sombra. Toca esperar acontecimientos. En el Cádiz CF hay tranquilidad porque consideran que la plantilla dispone de delanteros contrastados para arrancar la temporada.