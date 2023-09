Ernesto Valverde: "No le voy a quitar mérito al Cádiz porque hemos hecho un gran partido"

El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, optó por destacar el gran partido de los suyos antes que restarle valor a esa actuación hablando de la pobre imagen del Cádiz en su visita de este sábado al Nuevo San Mamés.

El rival. "El Cádiz está en un buen momento. Los partidos que había jugado los había jugado muy bien. No le voy a quitar mérito, porque hemos hecho un gran partido. En los primeros minutos no llegábamos... Se ha defendido bien, junto, lo tiene claro. Y a última hora los jugadores de refresco lo han hecho bien. Veo al Cádiz bien".

Imprecisiones en la primera parte. "Siempre hay imprecisiones, en el fútbol no creo que no las haya. Un equipo quiere que no juguemos y el otro quiere jugar. El que está enfrente está para joder al contrario. Hay que darle mérito a su sistema defensivo. Luego, a partir del minuto 15 o 20, hemos llegado y tenido ocasiones. Insistir era la única forma de abrir la lata. En el segundo tiempo también hemos generado y después del primer gol el segundo ha llegado rápido y eso nos ha tranquilizado".

Tranquilidad con 0-0. "De lo que se trata es hacer que en el balance siempre estés por delante. Para conseguir goles sabemos que tenemos que generar bastante. Hay que veces que haciéndolo nos falta el gol, pero en esta ocasión hemos generado mucho como para haber solucionado el partido incluso en el primer tiempo. Hacer tres goles tiene su mérito".

Temores. "Cuando ellos han salvado debajo de los palos piensas que la cosa puede ponerse fea. El peligro que corremos es que te vas volcando y te puedes deshacer y que te cojan desubicado, como nos ha pasado en la última jugada del primer tiempo. Hay que mantener la calma siempre, pero siempre piensas que puedes acabar 0-0 haciendo lo mismo que hemos hecho para ganar 3-0".

Estado del césped. "Esperemos que se vaya recuperando. El verano ha sido cambiante, con momentos de mucho calor. No entiendo de césped, es verdad que no está en su mejor momento, pero espero que lo esté pronto".

Goles de delanteros. "Es importante que los delanteros se relacionen con el gol porque les da confianza. Cuando tienen la sensación de estar en racha tienen más calma para definir bien. Es bueno para nosotros que hayan marcado".

Baja de Nico. "No tenía duda al respecto de cómo iban a responder los jugadores. Nico nos da un plus, pero tenemos que estar preparados para estas vicisitudes".

Tres porterías a cero. "Le doy más importancia a la victoria que a no encajar goles. Unai ha hecho muy buenas paradas, pero eso también es producto de cómo iba el partido porque nos han generado ocasiones en los últimos minutos. Cuando nos tenemos que defender somos un equipo que nos hacen poco daño".

San Mamés, un fortín. "Es fundamental que sea un campo que todo el mundo lo respete. El año pasado se nos escaparon muchos puntos y esta temporada queremos sacar el máximo de puntos en nuestro estadio. Tenemos ese punto de confianza, pero la Liga es muy larga".