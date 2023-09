Sergio González: "Nos hemos creído más de lo que somos"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, se mostró muy crítico con la actuación de su equipo ante el Athletic Club este sábado en el Nuevo San Mamés, en donde los amarillos encajaron la segunda derrota de la temporada y, además, de forma incontestable.

Irreconocible. "Hemos hecho un muy mal partido, así de rotundo y contundente. Sólo durante 10 minutos hemos entendido lo que teníamos que hacer, luego hemos estado con el balón imprecisos, sin sumar pases, sin profundidad, sólo solventando sus acciones ofensivas... Han sido mejores de principio a fin y de ahí el resultado".

Confundidos. "Creo que durante estos días, durante el parón, ha habido demasiado azúcar y eso nos ha confundido. Con el azúcar hay dos vertientes, o la saboreas y sigues creciendo o te empachas. Y nos hemos empachado, por eso hemos sido un Cádiz irreconocible, lejos de lo que somos, pero confío en que sea la excepción que confirma la regla, un lunar negro que espero haya sido en este partido, un golpe que hay que encajar para luego golpear nosotros. Nos vamos con la cabeza gacha, pero hay que aprender y continuar".

Incapaces. "Nosotros queríamos hacer un partido largo porque el Athletic es un equipo muy físico, de ida y vuelta, muy vertical, que va a por ti. Pero no hemos sido capaces de temporizar y luego, en la segunda parte, todo se ha decidido en dos acciones aisladas. En la segunda parte estábamos sobreviviendo, ha habido un arrebato de cinco minutos, con cambios parar intentar que ellos recularan, pero no lo hemos conseguido, una conducción de De Marcos, le hemos permitido centrar y ese gol nos ha hecho mucho daño. Luego un rebote, el segundo gol, y a partir de ahí el partido estaba muy difícil. Han sido mejores, era cuestión de tiempo que nos marcaran. No hemos sido el Cádiz que venimos siendo y queremos ser. Si sirve para retomar el buen camino, será un aprendizaje. Depende de nosotros".

Duelos perdidos. "Somos un equipo que hasta ahora los estábamos ganando, pero no lo hemos sido en un campo que te requiere un doble esfuerzo. Y además hemos estado imprecisos, sin sumar pases, no hemos estado fuertes y no hemos sido capaces de generar fútbol No se puede buscar ninguna excusa. Contra el Athletic nos está costando mucho. Ojalá en la segunda vuelta nos podamos quitar la espina".

Los pies en el suelo. "Cuando hablo del azúcar no hablo del entorno, sino en general. Nos hemos creído más de lo que somos, que si un buen inicio, que al Villarreal le ganas bien, y nos ha llevado a una mala inercia. Cada partido hay que ser agresivos, volver a empezar. Nos hemos equivocado en todo, en la sensación de que tenemos más aplomo... Tenemos que apretar los dientes, correr y competir siempre".

Debut de Robert Navarro. "Es un futbolista que nos puede aportar en las dos bandas y en la mediapunta, tiene buen tiro, se mete por dentro, se asocia bien. Salió en la fase más difícil del partido, cuando intentamos tener más profundidad y hacerles correr para atrás, casi lo hemos hecho pero nos han marcado los dos goles muy seguidos".