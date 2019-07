Manu Vallejo ha publicado en su cuenta de Facebook una emotiva carta de despedida tras su marcha al Valencia.

“Las despedidas nunca son fáciles y menos aún cuando termina una etapa que te ha marcado muy adentro. Toca despedirme del club de mi vida, de los colores que siento desde pequeño y de la afición que me ha hecho vibrar desde el minuto uno hasta el último. Toca decir adiós a lo que ha sido mi vida, el Cádiz CF, a mis compañeros de equipo, al staff técnico y a todo el personal del club, vosotros hacéis que todo funcione a la perfección cada día”.

“Me marcho con la tristeza de saber que echaré de menos vivir la magia del Carranza, con la resignación de saber que termina una de las mejores etapas de mi vida. Sólo deciros que lo mejor siempre está por venir y que este club puede conseguir aquello que se proponga, con la unión entre jugadores y afición todo es posible”.

“Quiero tener una mención especial para mi familia. Siempre me habéis apoyado cuando más lo he necesitado y gracias a vosotros siempre he salido hacia delante. Gracias por estar siempre a mi lado”.

“Por último, agradecer a la afición su apoyo, su fe y su entrega en cada partido. Vuestro aliento ha sido nuestra fuerza y nuestra motivación diaria para daros una alegría. Ahora mi camino toma un nuevo rumbo, pero a pesar de la distancia os seguiré apoyando y empujando. Siempre os llevaré en el corazón”.