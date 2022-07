Chust: "Mi felicidad era volver aquí"

Victor Chust ha sido este miércoles el segundo fichaje del Cádiz CF en pasar la sala de prensa del Nuevo Estadio Mirandilla (antiguo Carranza). El central ha mostrado su felicidad por volver a vestir la camiseta del equipo amarillo y ha agradecido a Sergio González la insistencia para poder lograr su traspaso.

Jorge Cordero, miembro de la dirección deportiva del Cádiz CF, ha destacado que Chust "nos ayudó la pasada temporada a conseguir el objetivo de la permanencia y fue un jugador fundamental en el equipo con sus 25 partidos". "Cuando terminó la temporada nos pusimos en contacto con él y con sus agentes para su vuelta. Agradecerle a él que haya elegido al Cádiz porque tenía varias ofertas y sus ganas de venir lo han hecho todo más fácil". "Agradecerle también al Real Madrid las facilidades que nos han puesto para poder completar su traspaso".

El central dio las gracias a la directiva por hacerlo todo tan fácil y dejó un mensaje de bienvenida: "El Cádiz fue el que más interés mostró en mí. Para mí es un nuevo reto, me lo tomo así. Antepuse mi felicidad antes que todo. Mi felicidad era volver aquí porque el año pasado fui muy feliz y pienso que había hecho muy bien las cosas en ese año de cesión".

El nuevo futbolista del Cádiz CF dio las gracias al Real Madrid por estos diez años. "Siempre estaré agradecido al Madrid por la oportunidad que me dio cuando me fui de Valencia con 12 años y esa etapa se tenía que cerrar de buena manera. El Cádiz me dio la confianza y estoy feliz de haber firmado aquí".

"Siempre estaré agradecido al Madrid por la oportunidad que me dio cuando me fui de Valencia"

Chust dejó claro que priorizó la oferta del equipo amarillo por encima de muchas otras. "El Madrid es el mejor club del mundo y estoy muy contento de haber estado allí. Como no había hueco, se abría un abanico de oportunidades en las que el Cádiz fue el que más interés mostró en mí. Para mí es un nuevo reto, me lo tomo así".

La felicidad de su familia ha sido uno de los factores que le ha hecho elegir el Cádiz CF para continuar su etapa como futbolista. "El interés que mostró el Cádiz en mi primer año, lo han vuelto a mostrar desde que terminó la temporada y mi felicidad y la de mi familia, que es lo que más valoro, es lo que me han hecho volver aquí. ¿Por que no repetir algo que ha salido tan bien?".

También ha destacado la gran familia que se ha formado en el vestuario y como le han acogido desde que llegó la pasada temporada. "Aquí nos sentimos como una gran familia, es más cariñoso todo. Cuando viene gente joven como yo, eso es lo que necesitamos, necesitamos que todo nos lo hagan más fácil. Los entrenadores, directiva, jugadores... han hecho que tome esa decisión".

El central valenciano ha mostrado ambición sobre esta nueva temporada que está a punto de comenzar. "La directiva y el entrenador nos transmite que debemos tener los pies en el suelo y porque no soñar en grande. Hay que lograr la permanencia, primero, y después, por qué no, pelear por más".

Por último, ha destacado la importancia que tuvo la llegada de Sergio González para su juego y para terminar recalando en el Cádiz CF. " Sergio me ha hecho saber que estaba muy contento con mi vuelta. Va a ser un año de aprendizaje y encantado de aprender al lado de un entrenador como él y su cuerpo técnico".