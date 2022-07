Pretemporada Cádiz CF: Tres nuevos amistosos

La pretemporada del Cádiz CF sigue tomando forma para cumplir con los ciclos previstos en la preparación del equipo hasta el inicio de la Liga el próximo 14 de agosto. A la anunciada concentración en la provincia de Málaga, habitual en las últimas temporadas, se le añada ahora la disputa de algunos 'bolos'. La Costa del Sol es el lugar preferido para muchos equipos nacionales y europeos, que ven en el clima y las prestaciones los mejores argumentos para una buena estancia.

Desde la entidad gaditana se ha informado que se acudirá a las instalaciones de Marbella Football Center para realizar una concentración de pretemporada del 20 al 29 de julio, es decir a partir de la semana que viene. La primera plantilla cadista aprovechará la estancia en la Costa del Sol para disputar tres partidos amistosos ante el Málaga CF (23 de julio), Las Palmas (26 de julio), ambos equipos de Segunda División A, y Lille OSC (29 de julio), de la máxima categoría del fútbol francés y que en esa fecha estará por la zona preparando la campaña. Todos los encuentros darán comienzo a las 19:00 horas y serán retransmitidos en directo por PLAIZ, incluido el del próximo viernes en Benalup contra el Barbate.

La estancia del Cádiz CF en la Costa del Sol permitirá a Sergio González trabajar otros aspectos con el grupo más allá de lo deportivo, ya que en el tema humano y de relaciones es muy importante que los futbolistas vayan haciendo piña y entablando una relación -en el caso de los nuevos- que a la postre es decisiva para el buen desarrollo de la pretemporada.

